Đời sống Cộng đồng

Đàn ngỗng thông minh ở Đồng Nai gây sốt mạng, nghe hiệu lệnh răm rắp

Dương Lan
Dương Lan
31/08/2025 15:20 GMT+7

Đàn ngỗng 12 con ở Đồng Nai biết nghe hiệu lệnh, chạy về theo tiếng gọi, thậm chí vây quanh khi chủ giả vờ ngất. Clip chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân mạng thích thú.

Trên trang cá nhân của ông Trần Văn Kiểm (50 tuổi, quê ở Đồng Nai), các clip quay đàn ngỗng luôn đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Đàn ngỗng thường xuyên nghe theo hiệu lệnh chủ, chỉ cần nghe tiếng gọi "ba làm về rồi mấy đứa ơi", "ba về rồi nè lẹ lên", "lại đây tâm sự tí nào"… đàn ngỗng ngay lập tức chạy đến quấn quýt. Không chỉ biết nghe hiệu lệnh, đàn ngỗng còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những phản ứng tình cảm dành cho chủ.

Khi ông chủ giả vờ ngất xỉu giữa sân, đàn ngỗng lập tức vây quanh, kêu inh ỏi như muốn báo động cho mọi người.

Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu

Đàn ngỗng thông minh gây 'sốt' mạng xã hội, chủ huấn luyện thường gọi bằng 'các bé' - Ảnh 1.

Đàn ngỗng thông minh được ông Kiểm huấn luyện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNh

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Kiểm cho biết đàn ngỗng có 12 con được nuôi từ đầu năm 2025. Trước đây ông ở thành phố, diện tích đất hẹp nên không có điều kiện nuôi. Từ khi chuyển về quê sống, đất rộng hơn nên quyết định nuôi đàn ngỗng cho vui nhà, vui cửa.

Clip đàn ngỗng nghe theo lời chủ thu hút lượt xem trên mạng xã hội

"Tôi không nghĩ đàn ngỗng lại khôn như vậy nên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là lần đầu tiên tôi nuôi ngỗng, mua khi chúng mới được 1 tuần tuổi. Lúc mua về tôi úm chúng trong 2 tuần sau đó thả ra vườn rau. Mới đầu, tôi cầm cây đi theo, huấn luyện để chúng chỉ được ăn cỏ, không ăn rau và nói chuyện thường xuyên. Thấy nó ăn rau, tôi lấy cây gạt ra, dần dần chúng nhìn và học theo, giờ nói gì cũng nghe hết", ông Kiểm cho hay.

Clip ông Kiểm giả vờ ngất xỉu, đàn ngỗng vây quanh kêu inh ỏi

Cũng theo ông Kiểm, điều quan trọng trong việc huấn luyện đàn ngỗng là phải dành thời gian nói chuyện với chúng thường xuyên. Lần ông thả đàn ngỗng trong vườn tràm rộng vài hecta, không biết chúng đang ăn ở đâu nên gọi: "đi về các bé ơi". Nghe tiếng gọi từ chủ, đàn ngỗng chạy nhanh về chuồng khiến ông không khỏi ngạc nhiên.

Đàn ngỗng thông minh gây 'sốt' mạng xã hội, chủ huấn luyện thường gọi bằng 'các bé' - Ảnh 2.

Ông Kiểm (áo trắng) dự định sẽ nuôi thêm ngỗng

ẢNH: NVCC

"Sáng sớm khi tôi chưa ngủ dậy, đàn ngỗng đã xếp hàng ở cửa đợi nhưng tuyệt nhiên không kêu. Mỗi lần chúng đòi ăn kêu to nhưng chỉ nghe tôi nói "im lặng" cả đàn sẽ không kêu nữa. Giờ con to nhất nặng khoảng 7 kg, nhẹ nhất khoảng 4 kg", ông Kiểm cho biết.

Theo người chủ, đàn ngỗng chủ yếu ăn rau cỏ nên không tốn quá nhiều tiền thức ăn. Ông dự định sẽ nuôi thêm một đàn nữa vì yêu quý loài vật nuôi này. Không chỉ mang lại tiếng cười và sự thích thú, câu chuyện của ông Kiểm cũng khiến nhiều người nhìn nhận khác về việc chăm sóc, huấn luyện vật nuôi. Bằng sự kiên nhẫn, gắn bó và tình cảm, việc nuôi ngỗng vốn chỉ để lấy thịt, lấy trứng đã trở thành một trải nghiệm đặc biệt cho ông chủ, lan tỏa niềm vui trên mạng xã hội.

