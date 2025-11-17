CSGT mời tài xế BMW bị tố dùng điện thoại khi lái xe qua cầu Chương Dương

Chiều 17.11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip phản ánh tài xế ô tô vừa "cầm lái" vừa dùng điện thoại di động khi đi qua cầu Chương Dương (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tài xế lái ô tô BMW qua cầu Chương Dương

ẢNH: MINH ĐỨC

Theo nội dung trong đoạn clip, tài xế vừa "cầm lái" vừa dùng điện thoại là đàn ông, điều khiển ô tô biển số 30H-119.XX (nhãn hiệu BMW X7). Ngoài việc sử dụng điện thoại, người đàn ông điều khiển ô tô còn bị tố "ép" các xe khác đi cùng chiều trong làn hỗn hợp trên cầu.

Đáng chú ý, người đăng tải clip còn đăng thêm hình ảnh khi tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh tại Cổng thông tin Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, phương tiện trên còn vi phạm 2 lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" vào ngày 6 và 8.5.2025.

Hình ảnh tài xế sử dụng điện thoại được ghi lại ẢNH: MINH ĐỨC

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây xôn xao dư luận, nhiều người đã bày tỏ bất bình vì hành vi vừa lái xe, vừa dùng điện thoại khi di chuyển trên cầu Chương Dương rất dễ xảy ra tai nạn giao thông vì lòng cầu rất hẹp.

Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT số 5, cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin.

"Trong đoạn clip người dân đăng tải chưa thể hiện việc tài xế "ép" các phương tiện khác trên cầu. Trước mắt, đơn vị đã gửi giấy mời, mời tài xế đến trụ sở phối hợp làm việc về hành vi sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe", vị lãnh đạo nói.

Cụ thể tại điểm h, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đạp, xe máy bị phạt tiền từ 100.000 - 1 triệu đồng. Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ ngày 13 - 15.11, lực lượng chức năng toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền hơn 1 tỉ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 253 trường hợp.



