Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ?

Không chỉ tài xế công nghệ, mà rất nhiều người đi xe máy trên đường phố vẫn vô tư dùng điện thoại khi lái xe. Thói quen tưởng chừng vô hại này ngày càng phổ biến và trở thành mối nguy khó lường.

Tài xế cúi đầu bấm điện thoại giữa dòng xe đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy tình trạng người tham gia giao thông dùng điện thoại khi lái xe xuất hiện ở nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM.

Trên trục Phạm Văn Đồng, hình ảnh tài xế công nghệ, shipper một tay lái xe, một tay cầm điện thoại để xem bản đồ, nhắn tin hay nhận cuốc xe xuất hiện liên tục trong dòng xe dày đặc. Thậm chí, có những người gắn điện thoại lên giá đỡ để xem clip giải trí, review phim hoặc video call khi đang chạy xe, khiến người đi đường không khỏi bức xúc.

Không ít người còn kẹp điện thoại vào vai để nghe cuộc gọi, hoặc cúi sát màn hình trong lúc xe vẫn lao về phía trước, khiến phương tiện chao đảo, dễ ngã chỉ với một cú thắng bất ngờ.

Tình trạng này cũng dễ dàng bắt gặp trên Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn… Ở những khung giờ cao điểm, những tình huống "hú vía" vì người trước bất ngờ giảm ga để xem điện thoại xảy ra thường xuyên.

Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ lái xe bằng một tay đã khiến người điều khiển mất an toàn đáng kể, đặc biệt với xe tay ga cần dùng cả hai tay để điều phối thắng. Nghiên cứu cho thấy phản xạ của người dùng điện thoại khi lái xe có thể giảm tới 50%, kéo theo việc quan sát và xử lý tình huống bị hạn chế nghiêm trọng.

Ông Minh cho biết nguy cơ tai nạn tăng gấp 10 lần nếu vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại; dùng thiết bị rảnh tay cũng làm rủi ro va chạm tăng khoảng 5 lần; còn nhắn tin trong khi lái xe khiến nguy cơ tai nạn tăng hơn 20 lần.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chế tài chỉ áp dụng đối với hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác" khi đang điều khiển xe. Nói cách khác, lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt khi người lái vừa giữ điện thoại bằng tay vừa thao tác trực tiếp trên đó.

Tuy nhiên, thực tế trên đường lại phức tạp hơn quy định. Không ít tài xế công nghệ, shipper hoặc người lái ô tô dù để điện thoại cố định trên giá đỡ vẫn liên tục quan sát màn hình, theo dõi bản đồ hoặc đọc thông báo.

Dù hành vi này không nằm trong nhóm vi phạm được nêu rõ, nhưng việc mắt rời khỏi đường chỉ vài giây cũng đủ khiến phản xạ giảm mạnh, dễ dẫn đến va chạm bất ngờ.

Đại diện Cục CSGT cho biết lực lượng sẽ phối hợp các hãng xe công nghệ siết chặt hơn việc quản lý tài xế. Những trường hợp bị phát hiện vi phạm có thể bị phạt, nhắc nhở, thậm chí khóa tài khoản tài xế.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định chặt hơn trong quá trình sửa đổi nghị định liên quan.

