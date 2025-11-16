Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ?

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
16/11/2025 10:30 GMT+7

Giữa dòng xe ken đặc ở TP.HCM, nhiều người vẫn dùng điện thoại khi lái xe, thậm chí là xem review phim. Chỉ cần người phía trước bất ngờ chậm lại, những xe chạy sau lập tức phải thắng gấp.

Không chỉ tài xế công nghệ, mà rất nhiều người đi xe máy trên đường phố vẫn vô tư dùng điện thoại khi lái xe. Thói quen tưởng chừng vô hại này ngày càng phổ biến và trở thành mối nguy khó lường.

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 1.

Tài xế cúi đầu bấm điện thoại giữa dòng xe đông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy tình trạng người tham gia giao thông dùng điện thoại khi lái xe xuất hiện ở nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM.

Trên trục Phạm Văn Đồng, hình ảnh tài xế công nghệ, shipper một tay lái xe, một tay cầm điện thoại để xem bản đồ, nhắn tin hay nhận cuốc xe xuất hiện liên tục trong dòng xe dày đặc. Thậm chí, có những người gắn điện thoại lên giá đỡ để xem clip giải trí, review phim hoặc video call khi đang chạy xe, khiến người đi đường không khỏi bức xúc.

Không ít người còn kẹp điện thoại vào vai để nghe cuộc gọi, hoặc cúi sát màn hình trong lúc xe vẫn lao về phía trước, khiến phương tiện chao đảo, dễ ngã chỉ với một cú thắng bất ngờ.

Tình trạng này cũng dễ dàng bắt gặp trên Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn… Ở những khung giờ cao điểm, những tình huống "hú vía" vì người trước bất ngờ giảm ga để xem điện thoại xảy ra thường xuyên.

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 2.

Tài xế thả ga, điện thoại trong tay, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ lái xe bằng một tay đã khiến người điều khiển mất an toàn đáng kể, đặc biệt với xe tay ga cần dùng cả hai tay để điều phối thắng. Nghiên cứu cho thấy phản xạ của người dùng điện thoại khi lái xe có thể giảm tới 50%, kéo theo việc quan sát và xử lý tình huống bị hạn chế nghiêm trọng.

Ông Minh cho biết nguy cơ tai nạn tăng gấp 10 lần nếu vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại; dùng thiết bị rảnh tay cũng làm rủi ro va chạm tăng khoảng 5 lần; còn nhắn tin trong khi lái xe khiến nguy cơ tai nạn tăng hơn 20 lần.

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 3.

Xe máy loạng choạng vì tay cầm điện thoại, mắt không nhìn đường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 4.

Người đi xe máy kẹp điện thoại giữa dây nón bảo hiểm và tai rồi nghiêng đầu lái xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy định tại Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chế tài chỉ áp dụng đối với hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác" khi đang điều khiển xe. Nói cách khác, lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt khi người lái vừa giữ điện thoại bằng tay vừa thao tác trực tiếp trên đó.

Tuy nhiên, thực tế trên đường lại phức tạp hơn quy định. Không ít tài xế công nghệ, shipper hoặc người lái ô tô dù để điện thoại cố định trên giá đỡ vẫn liên tục quan sát màn hình, theo dõi bản đồ hoặc đọc thông báo.

Dù hành vi này không nằm trong nhóm vi phạm được nêu rõ, nhưng việc mắt rời khỏi đường chỉ vài giây cũng đủ khiến phản xạ giảm mạnh, dễ dẫn đến va chạm bất ngờ.

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 5.

Hình ảnh “dán mắt vào điện thoại” trên đường ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 6.

Nhiều tài xế công nghệ, shipper cho biết áp lực phải phản hồi khách ngay, xem đơn, xem đường để không trễ chuyến khiến họ phải bật điện thoại liên tục

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Cục CSGT cho biết lực lượng sẽ phối hợp các hãng xe công nghệ siết chặt hơn việc quản lý tài xế. Những trường hợp bị phát hiện vi phạm có thể bị phạt, nhắc nhở, thậm chí khóa tài khoản tài xế.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định chặt hơn trong quá trình sửa đổi nghị định liên quan.

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 7.

Màn hình điện thoại khiến tầm nhìn bị chi phối

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 10.

Hình ảnh quen thuộc trên các tuyến phố TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 11.

Tài xế công nghệ kiểm tra đơn hàng trong lúc di chuyển

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 12.

Hình ảnh “dán mắt vào điện thoại” trên đường Phạm Văn Đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 13.

Không chỉ tài xế công nghệ, nhiều người đi xe máy vẫn không bỏ được thói quen dùng điện thoại khi lái xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 14.

Không có cuộc gọi nào quan trọng hơn tính mạng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 15.

Tay lái một tay, tay kia cầm điện thoại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dùng điện thoại khi lái xe trên đường phố TP.HCM: Thói quen khó bỏ? - Ảnh 16.

Mải mê nhìn điện thoại giữa dòng xe ken đặc

ẢNH: NHẬT THỊNH


