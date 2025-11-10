Xôn xao 'dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ bị phạt': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ cũng bị CSGT phạt vì cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cụ thể, người chia sẻ cho rằng dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 về hành vi sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Người này giải thích, hành vi này vẫn có thể gây cản trở giao thông và mất an toàn.

Thói quen dùng điện thoại khi lái xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, nhiều người tỏ ra hoang mang vì không biết phải hiểu sao cho đúng quy định này.

Một số người cho rằng, dừng đèn đỏ là trạng thái tạm dừng khi chờ tham gia giao thông, chứ không phải "dừng xe" theo đúng khái niệm. Một số người khác phàn nàn "quy định khá cồng kềnh". Thậm chí, nhiều người đánh giá quy định này quá bất cập, cần phải điều chỉnh.

Song song đó, có ý kiến cho rằng "nên phạt" vì như vậy khi đèn xanh mới không còn ai vừa chạy xe vừa "dán mắt" vào điện thoại". Phản ứng lại ý kiến này, tài khoản Nguyễn Huy nói: "Nếu đã có thói quen "dán mắt" vào điện thoại thì đèn xanh hay đỏ cũng vậy. Còn với người tranh thủ lúc chờ đèn đỏ xem bản đồ, thay đổi lộ trình là cần thiết, không phải ai cũng thuộc làu đường sá".

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khi đó, phía còn lại khẳng định đây là thông tin không chính xác vì luật quy định rõ là "phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ". Xe dừng đèn đỏ không phải là đang di chuyển nên không vi phạm.

Cục CSGT nói gì?

Liên quan nội dung này, trả lời PV Báo Thanh Niên, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định: dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị CSGT phạt. Tuy nhiên, CSGT khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông vì có thể gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.

Đại diện Cục CSGT giải thích, dừng xe chờ đèn đỏ không phải đang lái xe. Do đó, việc gắn hành vi dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" là không chính xác.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoản 9 Điều 6 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm.

Nghị định 168/2024 quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.