CSGT TP.HCM kiểm tra camera buồng lái và hành trình: Bị phạt, nhiều tài xế ngỡ ngàng

Ngày 9.11, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp ra quân xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn.

CSGT kiểm tra camera buồng lái và hành trình, nhiều tài xế bị phạt ẢNH: DIỆU MI

Các lực lượng đã triển khai các tổ tuần tra kiểm soát xuyên suốt trên tuyến, chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nhiều tài xế container tỏ ra tự tin khẳng định không vi phạm gì trong suốt quá trình lái xe. Tuy nhiên, khi CSGT kiểm tra camera buồng lái, camera hành trình thì hành vi vi phạm của tài xế được thể hiện rõ ràng, trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Điển hình như trường hợp của tài xế T.N.A (39 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo. Thời điểm CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không vi phạm lỗi gì. Tuy nhiên, qua hình ảnh trích xuất từ camera buồng lái và hành trình gắn trên xe, CSGT xác định tài xế vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định.

Cũng trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp tài xế container đi không đúng làn đường quy định, chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Hình ảnh trích xuất từ camera là bằng chứng không thể chối cãi ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn tuyến đường quan trọng kết nối nhiều khu vực kinh tế trọng điểm của TP.HCM, vận chuyển hàng xuất khẩu từ các khu công nghiệp về các cảng ở TP.HCM và Đồng Nai.

Tuyến đường này cũng kết nối với các trục giao thông như: đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1K nên lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn, đặc biệt là xe có tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo. Tuyến đường có nhiều cầu vượt và nút giao cắt, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, bố trí cán bộ ứng trực tại các nút giao quan trọng trên tuyến… xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, kéo giảm ùn tắc giao thông.

CSGT khuyến cáo cách tránh tai nạn với container

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng CSGT TP đang xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

CSGT tăng cường trích xuất dữ liệu giám sát hành trình để xử phạt ẢNH: DIỆU MI

CSGT cũng tăng cường trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe... để ghi nhận thêm các lỗi vi phạm, nhất là với các tài xế lái xe tải nặng, xe container, xe đầu kéo.

CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông, ngoài việc chấp hành đúng quy định, người dân cần nhận biết về "điểm mù" của các phương tiện xe ô tô để chủ động phòng tránh. Người lái xe cần tập trung chú ý quan sát, tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe, đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô.

Đến các đoạn đường cong hoặc khu vực cần chuyển hướng, người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, nhường đường cho các loại xe ô tô đi trước.

Người tham gia giao thông cần tìm hiểu về cách tránh "điểm mù" để bảo đảm an toàn ẢNH: DIỆU MI

Người đi xe máy tuyệt đối không được vượt qua xe ô tô khi các phương tiện này có tín hiệu chuyển hướng; không vượt xe về cùng hướng với các xe tải lớn, xe container, xe buýt, xe khách 45 chỗ, xe khách giường nằm… khi nhìn thấy các xe này đang bật đèn chuyển hướng.

Nếu cần vượt xe, người đi xe máy hãy quan sát cẩn trọng và thực hiện thao tác vượt xe một cách nhanh chóng, dứt khoát, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn; không vượt xe tại những đoạn đường cong hoặc tầm nhìn bị che khuất. Ở các giao lộ, khi đứng chờ đèn đỏ, người lái xe máy không nên đứng quá sát phía sau đuôi xe và phần hông xe lớn.