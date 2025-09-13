Điện thoại thông minh ngày càng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, nhưng cầm và sử dụng điện thoại di động khi lái xe thì tính mạng của tài xế và những người xung quanh lại bị đặt vào vòng nguy hiểm.

Chỉ một giây cúi xuống nhìn điện thoại, một tin nhắn hay cuộc gọi đến cũng có thể biến tay lái thành hiểm họa. Những đoạn clip này ghi lại khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chết người: tài xế mải bấm điện thoại trong khi xe vẫn lao vun vút trên đường.

Không bỏ lọt bất kỳ chi tiết nào, CSGT TP.HCM đã trích xuất hình ảnh từ camera buồng lái để lập biên bản xử phạt nghiêm khắc.

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái

CSGT cảnh báo hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

Đây không chỉ là biện pháp răn đe, mà còn là lời cảnh tỉnh gửi đến tất cả tài xế: Mỗi cú chạm màn hình khi đang cầm vô lăng là một canh bạc với tính mạng chính mình và người xung quanh. Hãy dừng xe an toàn trước khi cầm điện thoại, bởi công nghệ giám sát sẽ không bỏ qua bất kỳ vi phạm nào!

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, kết hợp công nghệ giám sát hiện đại để xử lý nghiêm hành vi này - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Khi xử lý đối với hành vi này, ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trực tiếp, CSGT cũng kết hợp sử dụng các thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp người lái xe vi phạm.

Không chỉ vậy, nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý nghiêm sau khi người dân cung cấp hình ảnh được ghi thu từ thiết bị giám sát hành trình của xe mình, gửi cho cơ quan CSGT hoặc đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội; qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM, cho biết qua camera giám sát, hình ảnh người dân cung cấp, dữ liệu từ hộp đen, camera buồng lái, CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe. Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của CSGT.

Lãnh đạo PC08 nhìn nhận, đây được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi sử dụng điện thoại, lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc. Do đó, nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là lỗi dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.