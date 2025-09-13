Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái
Video Thời sự

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/09/2025 08:54 GMT+7

Hàng loạt tài xế đã bị CSGT trích xuất camera buồng lái lập biên bản phạt vì dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Điện thoại thông minh ngày càng trở thành vật bất ly thân với nhiều người, nhưng cầm và sử dụng điện thoại di động khi lái xe thì tính mạng của tài xế và những người xung quanh lại bị đặt vào vòng nguy hiểm.

Chỉ một giây cúi xuống nhìn điện thoại, một tin nhắn hay cuộc gọi đến cũng có thể biến tay lái thành hiểm họa. Những đoạn clip này ghi lại khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chết người: tài xế mải bấm điện thoại trong khi xe vẫn lao vun vút trên đường.

Không bỏ lọt bất kỳ chi tiết nào, CSGT TP.HCM đã trích xuất hình ảnh từ camera buồng lái để lập biên bản xử phạt nghiêm khắc.

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái

CSGT cảnh báo hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

Đây không chỉ là biện pháp răn đe, mà còn là lời cảnh tỉnh gửi đến tất cả tài xế: Mỗi cú chạm màn hình khi đang cầm vô lăng là một canh bạc với tính mạng chính mình và người xung quanh. Hãy dừng xe an toàn trước khi cầm điện thoại, bởi công nghệ giám sát sẽ không bỏ qua bất kỳ vi phạm nào!

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, kết hợp công nghệ giám sát hiện đại để xử lý nghiêm hành vi này - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hơn 1.500 trường hợp

Từ đầu năm đến nay, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Khi xử lý đối với hành vi này, ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trực tiếp, CSGT cũng kết hợp sử dụng các thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp người lái xe vi phạm.

Không chỉ vậy, nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý nghiêm sau khi người dân cung cấp hình ảnh được ghi thu từ thiết bị giám sát hành trình của xe mình, gửi cho cơ quan CSGT hoặc đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội; qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái - Ảnh 2.

Nhiều tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM, cho biết qua camera giám sát, hình ảnh người dân cung cấp, dữ liệu từ hộp đen, camera buồng lái, CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe. Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của CSGT.

Lãnh đạo PC08 nhìn nhận, đây được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi sử dụng điện thoại, lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc. Do đó, nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là lỗi dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Tin liên quan

Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi

Kỳ lạ cây cầu hơn 10 tỉ sắp hoàn thành mà người dân sợ không dám đi

Nhiều hộ dân ở thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) tỏ ra bất bình khi cầu Bải Thẹn bắc qua sông nhà Lê thi công sắp hoàn thành nhưng lại có thiết kế kỳ lạ khi đường dẫn lên cầu chạy uốn lượn, lan can cầu lại nằm chính giữa tim đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an tổng kiểm tra cảng, tài xế báo nhau 'né chốt' nhưng bất thành

Người hàng xóm 3 lần lao vào biển lửa: 'Con hết cứu ông được rồi'

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại tài xế xử phạt CSGT CSGT TP.HCM camera buồng lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận