Từ camera AI đến thông báo phạt nguội: Quy trình bắt lỗi vi phạm thế nào?

TP.HCM hiện có 31 camera AI được lắp đặt ở các giao lộ để tự động bắt lỗi vi phạm. Sau gần 2 tháng hoạt động, camera AI đã phát hiện khoảng 4.000 trường hợp vi phạm.



Các lỗi vi phạm phổ biến mà camera AI phát hiện gồm: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Camera AI phát hiện xe ô tô vượt đèn đỏ trên giao lộ Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch ẢNH: DIỆU MI

Quy trình camera AI bắt lỗi vi phạm

Theo lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), quy trình xử lý vi phạm qua camera AI được Phòng CSGT xây dựng một cách chặt chẽ và minh bạch, bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Sau khi phát hiện lỗi vi phạm giao thông, hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về trung tâm xử lý. Tại đây, cán bộ CSGT phụ trách sẽ đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt.

CSGT sẽ kiểm duyệt lại các lỗi do camera AI phát hiện trước khi ra thông báo phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Việc nộp phạt có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc qua các kênh thanh toán điện tử.

Lãnh đạo một đội CSGT giải thích, CSGT kiểm tra đối chiếu, xác minh thông tin tức là xem xét quá trình vi phạm có yếu tố khách quan hay chủ quan. Ví dụ các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vạch kẻ đường... để nhường xe ưu tiên hay do đèn bị lỗi thì CSGT không ra thông báo phạt nguội.

Theo tìm hiểu, camera AI khi đưa vào bắt lỗi vi phạm sẽ được CSGT tiếp tục "huấn luyện" - điều chỉnh để bắt lỗi, nhận diện hành vi chuẩn xác hơn. Thực tế, có một số ít trường hợp camera AI nhận diện là vi phạm, nhưng khi CSGT kiểm duyệt, xem toàn bộ quá trình thực hiện hành vi nhận thấy đây không phải là lỗi thì không phạt nguội.

Xe máy rẽ trái khi đèn đỏ vào đường một chiều cũng bị camera AI ghi nhận ẢNH: DIỆU MI

Cũng theo lãnh đạo PC08, ưu điểm của camera AI là có thể phát hiện cùng lúc nhiều phương tiện vi phạm trong cùng 1 thời điểm. Camera AI cũng có thể phát hiện 1 phương tiện cùng lúc vi phạm nhiều hành vi.

CSGT hạn chế ra đường xử phạt

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đang dần chuyển đổi phương thức tuần tra công khai truyền thống - dựa vào sức người sang xử lý vi phạm dựa trên hệ thống camera giám sát.

Từ nay đến cuối năm, PC08 sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM đề xuất cấp trên tiếp tục nâng cấp camera kết nối AI, bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khi nhận diện được biển số, camera AI hiển thị đồng thời thông tin về lỗi vi phạm, thông tin chủ phương tiện ẢNH: DIỆU MI

Đại diện Cục CSGT cũng cho rằng, ý thức tham gia giao thông hiện nay còn hạn chế. Nếu như trước kia CSGT dùng mắt thường để xác định các hành vi như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại... thì giờ đây camera AI sẽ thay CSGT phát hiện và xử lý hành vi này. Cục CSGT đánh giá điều này phù hợp với sự phát triển của các nước.

Theo Cục CSGT, muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo để bắt lỗi vi phạm thì phải phụ thuộc vào chất lượng và sự thông minh của camera. Với camera chưa nhận diện được vi phạm thì sắp tới đây, CSGT ghi nhận dữ liệu, dùng trí tuệ nhân tạo phát hiện ra lỗi vi phạm.

"Với những lỗi camera AI phát hiện được thì CSGT sẽ không cần tuần tra trực tiếp, chỉ cần ngồi vận hành, xác minh, xử lý, thông báo phạt nguội đến chủ xe. Trừ những lỗi phải phát hiện trực tiếp như vi phạm nồng độ cồn... thì CSGT mới phải ra đường", đại diện Cục CSGT nói.