Ảnh Aeon Mall Huế 'sừng sững' giữa nước lũ bất ngờ lên báo Nhật

Vừa qua, Nikkei - tờ nhật báo hàng đầu Nhật Bản đăng trên website nikkei.com câu chuyện về trung tâm thương mại Aeon Mall Huế (phường An Cựu, TP.Huế). Tiêu đề của bài báo được dịch ra tiếng Việt là: "Aeon không bị ảnh hưởng trong mưa lớn thu hút sự chú ý ở Việt Nam, phát huy kinh nghiệm phòng chống thiên tai của Nhật Bản".

Bài báo đăng tải tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Anh Phong có đoạn viết: Cố đô Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, hứng chịu trận mưa lớn nhất trong lịch sử đất nước. Giữa thành phố ngập lụt, trung tâm thương mại Aeon đứng sừng sững như thể "đang nổi trên mặt hồ". Một tờ báo địa phương ca ngợi trung tâm thương mại này là "phép màu Aeon".

Tấm ảnh của anh Phong được tờ Nikkei mua lại, đăng tải trong bài viết về Aeon Mall Huế trong đợt lụt vào tháng 10 vừa qua Ảnh: Chụp màn hình

Bài báo cho biết khi xây dựng trung tâm thương mại, Aeon đã tham khảo mực nước của trận đại hồng thủy năm 1999 để tiến hành nâng nền toàn bộ khu đất. Trong mưa lớn, các nhân viên người Việt của Aeon đã mở cửa trung tâm cho người dân địa phương vào, duy trì cung ứng hàng hóa, thể hiện vai trò của cơ sở hạ tầng quan trọng trong đời sống.

Anh Nguyễn Tấn Anh Phong cho biết rất bất ngờ khi được báo Nikkei liên hệ hỏi mua tấm ảnh được đăng trên mạng xã hội vào tháng 10. "Họ hỏi tôi còn tấm hình nào chụp Aeon Mall không? Tôi gửi thêm một số hình và họ đã chọn một tấm khác, thể hiện rõ nét hơn tinh thần bài viết được đăng tải", anh Phong kể.

Tấm ảnh tờ Nikkei mua lại được anh chụp hôm 28.10. Khi drone bay lên khoảng 20 m, anh rất ấn tượng vì thấy toàn bộ khu đất của tòa nhà khô ráo, nhiều xe cộ của người dân đậu trong sân trong khi khu vực xung quanh bị bao vây bởi nước lụt.

Anh Phong chia sẻ với phóng viên người Nhật rằng bản thân rất ngưỡng mộ tính cách của người Nhật. Anh gửi lời cám ơn khi nhân viên Aeon đã mở cửa để cho người dân đến sạc điện thoại, gửi xe trong trận lũ lịch sử.

Tấm ảnh của anh Phong được báo Nhật mua lại, cho thấy tòa nhà Aeon Mall dường như "nổi trên mặt nước" Ảnh: NVCC

Anh Phong đam mê chụp ảnh các công trình kiến trúc, di sản và thường xuyên chụp lại cảnh quan TP trong các đợt mưa bão, lũ lụt ở Huế để làm tư liệu suốt 10 năm qua. Aeon Mall Huế khai trương cuối năm 2024, anh đã từng chụp ảnh nơi này vài lần trước đó nhưng khi lũ lụt tràn về anh vẫn muốn chụp thêm.

Nhà anh Phong trên đường Trần Phú, cách Aeon khoảng 4 km cũng bị ngập sâu cả mét. Vì thế, anh Phong chuẩn bị kỹ, lên kế hoạch, di chuyển bằng đò và theo dõi thời tiết, lượng mưa trong ngày trước khi đi tác nghiệp.

Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trời tạnh mưa, anh dùng drone ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng, từ con người, các công trình ở Huế trong trận lụt. "Có những đoạn tôi phải lội nước ngang ngực, cầm balo đựng thiết bị chụp ảnh giơ lên cao để di chuyển", anh kể.

Anh Phong chụp hình tư liệu trong lũ lụt ở Huế Ảnh: NVCC

Ngoài ra, anh Phong cũng chia sẻ miễn phí những tấm hình về trận lụt đến các phóng viên, cơ quan báo đài trong nước. "Tôi chia sẻ để cộng đồng, đặc biệt là người Huế xa quê cập nhật được tình hình lũ lụt và có thể kịp thời giúp đỡ, cứu trợ những người dân bị thiệt hại. Với số tiền nhận được từ bức ảnh, tôi gửi vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Huế, góp phần hỗ trợ mọi người", anh nói.

Với lượng hình ảnh trực quan về các công trình kiến trúc hay các đợt thiên tai trong 10 năm qua, anh Phong đã đóng góp cho các hội thảo, dự án... về bảo tồn, phục dựng các công trình kiến trúc lịch sử ở Huế.

"Một công trình, tôi có thể chụp vài lần trong 1 năm, đánh giá sự tác động của thiên tai theo thời gian. Tôi mong sẽ được đóng góp những hình ảnh đó cho các nhà khoa học, giúp giảm thiểu tình trạng ngập lụt cho quê hương", anh chia sẻ.