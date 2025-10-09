Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Ảnh từ trên cao, nước ngập bủa vây khắp nơi

Trưa 8.10, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng) tranh thủ mưa ngớt, dùng flycam chụp một số điểm ở Thái Nguyên bị ngập sâu trong cơn lũ lịch sử: phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bảy, cầu Bến Oánh, cầu Huống, khu vực đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, hầm chui Bắc - Nam, phường Quan Triều (phường Quang Vinh cũ), trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên...

Lúc 5 giờ ngày 8.10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên trong đợt lũ vượt mốc lịch sử năm ngoái 1.09 m, sáng 8.10 Ảnh: Lê Duy Khắc

Khu dân cư dưới chân cầu Huống ngập sâu Ảnh: Lê Duy Khắc

Khu vực ngã tư Gia Sàng Ảnh: Lê Duy Khắc

Nhiều hộ dân bị ngập đến mái nhà Ảnh: Lê Duy Khắc

Nước lũ tràn vào khắp các ngõ hẻm đường phố khu trung tâm tỉnh Thái Nguyên Ảnh: Lê Duy Khắc

Nước ngập gần đến nóc hầm chui Ảnh: Lê Duy Khắc

Người dân, lực lượng cứu hộ đứng ở đường Hoàng Văn Thụ Ảnh: Lê Duy Khắc

Mênh mông biển trên khắp các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên Ảnh: Lê Duy Khắc

Nước lũ gần chạm cầu Gia Bảy Ảnh: Lê Duy Khắc

Người dân Thái Nguyên vẫn đang vất vả chạy lũ Ảnh: Lê Duy Khắc

Khuôn viên trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên Ảnh: Lê Duy Khắc

Khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ Ảnh: Lê Duy Khắc

Theo dự báo, Thái Nguyên có thể ngập lụt kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa. Ảnh: Lê Duy Khắc



