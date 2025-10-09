Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Ảnh từ trên cao, nước ngập bủa vây khắp nơi

Ảnh chụp ngày 8.10 từ flycam cho thấy nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn chìm trong 'biển nước', nhiều khu dân cư ngập sâu, nước dâng cao tới mái nhà trong trận lũ lịch sử.
Trưa 8.10, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng) tranh thủ mưa ngớt, dùng flycam chụp một số điểm ở Thái Nguyên bị ngập sâu trong cơn lũ lịch sử: phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bảy, cầu Bến Oánh, cầu Huống, khu vực đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, hầm chui Bắc - Nam, phường Quan Triều (phường Quang Vinh cũ), trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên...
Lúc 5 giờ ngày 8.10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.
