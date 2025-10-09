Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Ảnh từ trên cao, nước ngập bủa vây khắp nơi

Phan Diệp
Phan Diệp
09/10/2025 05:15 GMT+7

Ảnh chụp ngày 8.10 từ flycam cho thấy nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn chìm trong 'biển nước', nhiều khu dân cư ngập sâu, nước dâng cao tới mái nhà trong trận lũ lịch sử.

Trưa 8.10, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng) tranh thủ mưa ngớt, dùng flycam chụp một số điểm ở Thái Nguyên bị ngập sâu trong cơn lũ lịch sử: phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bảy, cầu Bến Oánh, cầu Huống, khu vực đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, hầm chui Bắc - Nam, phường Quan Triều (phường Quang Vinh cũ), trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên...

Lúc 5 giờ ngày 8.10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên trong đợt lũ vượt mốc lịch sử năm ngoái 1.09 m, sáng 8.10

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 2.

Khu dân cư dưới chân cầu Huống ngập sâu

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 3.

Khu vực ngã tư Gia Sàng

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân bị ngập đến mái nhà

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 5.

Nước lũ tràn vào khắp các ngõ hẻm đường phố khu trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 6.

Nước ngập gần đến nóc hầm chui

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 7.

Người dân, lực lượng cứu hộ đứng ở đường Hoàng Văn Thụ

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 8.

Mênh mông biển trên khắp các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 9.

Nước lũ gần chạm cầu Gia Bảy

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 10.

Người dân Thái Nguyên vẫn đang vất vả chạy lũ

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 11.

Khuôn viên trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 12.

Khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ

Ảnh: Lê Duy Khắc

Thái Nguyên hôm nay 8.10: Mưa ngớt, nước lũ dâng cao - Ảnh 13.

Theo dự báo, Thái Nguyên có thể ngập lụt kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa.

Ảnh: Lê Duy Khắc


