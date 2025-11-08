Vì sao Aeon Mall Huế không ngập trong lũ? Bí mật từ thiết kế của người Nhật

Bí quyết 70 năm dữ liệu, nền cao hơn mặt đường 1,15 m

Những ngày Huế trải qua trận lũ lịch sử, hình ảnh Aeon Mall Huế nhìn từ trên khiến cộng đồng mạng tò mò, và bàn tán sôi nổi, liệu công trình của người Nhật này đã dựa trên những tính toán nào để có thể tạo ra được một "ốc đảo" an toàn ngay giữa vùng lũ.

Thời điểm này, nhiều tuyến đường huyết mạch tại Huế biến thành những dòng sông mênh mông, chia cắt các khu dân cư, thì Aeon Mall Huế vẫn "vững vàng" giữa vòng vây lũ lụt và không bị ngập.

Aeon Mall Huế như ốc đảo giữa lũ từ góc nhìn trên cao ẢNH: NGUYỄN T.A PHONG

Sự khác biệt rõ ràng này nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng về khả năng chống lũ của công trình. Nhiều người nhận định: "Trung tâm thương mại của người Nhật không bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử, thiết kế đỉnh thật".

Trả lời PV Thanh Niên, ông Imai Takeshi, Tổng quản lý Aeon Mall Huế giải mã bí mật của thiết kế độc đáo này. Theo ông Imai Takeshi, Trước khi bắt đầu xây dựng dự án tại TP.Huế, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã nghiên cứu và tính toán cao độ của tòa nhà dựa trên số liệu khảo sát lũ lụt tại TP.Huế trong vòng 70 năm vừa qua.

Nhờ vào dữ liệu lịch sử và sự tính toán kỹ lưỡng này, trung tâm thương mại này đã được xây dựng với cao độ nền tầng 1 cao hơn mặt đường tới 1,15 m. Cao độ nền vượt trội, kết hợp với các phương án phòng chống lụt cho toàn bộ tầng hầm và tòa nhà, đã giúp công trình hoàn toàn không bị ảnh hưởng trong điều kiện mưa lớn hay ngập úng.

Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn xa và sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư Nhật Bản, khi biến thách thức lũ lụt đặc thù của miền Trung thành một ưu điểm kiến trúc bền vững.

"Trạm trú ẩn" nghĩa tình giữa tâm lũ

Không chỉ vượt qua thử thách của thiên tai về mặt kỹ thuật, Aeon Mall Huế còn thể hiện vai trò là một "trung tâm cộng đồng" trong suốt những ngày bão lũ khắc nghiệt.

Khi hàng ngàn hộ dân phải đối mặt với nguy cơ tài sản bị nước lũ cuốn trôi, trung tâm thương mại này đã nhanh chóng mở cửa hỗ trợ.

Trung tâm này thành điểm sạc điện thoại, tránh trú và cung ứng thực phẩm cho người dân giữa trận lũ lịch sử vừa qua ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo đó, chính sách hỗ trợ vị trí đỗ xe tránh lũ được áp dụng miễn phí ngay khi mực nước sông Hương đạt mức báo động 2 trở lên. Thời gian này, Aeon Mail đã hỗ trợ trung bình mỗi ngày khoảng 300 ô tô và 600 xe máy của người dân đến gửi tránh lụt. Tất cả xe đều được sắp xếp an toàn trong khu vực tầng hầm và bãi xe mặt đất.

Trong suốt thời gian bão lũ, khu vực siêu thị Aeon Huế tại tầng 1 vẫn duy trì mở cửa phục vụ người dân từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Điều này đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân ổn định sinh hoạt khi các chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ chìm trong nước.

Bên cạnh đó, trung tâm thương mại còn bố trí khu vực sạc điện miễn phí, ghế nghỉ ngơi miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua sắm và sinh hoạt trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Mô hình thiết kế chống lũ hiệu quả của Aeon Mall với cao độ nền tầng 1 cao hơn mặt đường tới 1,15 m nhờ nghiên cứu số liệu lũ lụt trong 70 năm, nhiều người đặt vấn đề khả năng áp dụng rộng rãi cho toàn TP.Huế. Trả lời PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định việc áp dụng mô hình quy hoạch cụ thể này phải được xem xét thận trọng, linh hoạt, có chọn lọc và phù hợp với đặc thù của đô thị di sản. Theo quy hoạch, các khu đô thị mới phải lấy cốt nền của đô thị di sản làm chuẩn, bởi nếu nâng cao cốt nền tại các khu vực mới mà không kiểm soát chặt chẽ có thể dẫn đến nguy cơ biến khu vực di sản thành vùng trũng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ. Thậm chí, khu đô thị An Vân Dương còn được quy hoạch với cốt nền khống chế ở mức +2.5 m (thấp hơn cốt nền chung) nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho các lưu vực lân cận và bảo vệ vùng di sản. Trường hợp dự án Aeon Mall được điều chỉnh cốt nền là phù hợp, với điều kiện các điểm giao thông phải tuân thủ cốt nền quy hoạch và không làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tổng thể theo lưu vực của các nhánh sông trong khu vực. Lãnh đạo UBND TP.Huế khẳng định rằng mọi hoạt động quy hoạch và xây dựng đều phải tuân thủ định hướng phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản, đảm bảo an toàn thoát nước và phòng chống thiên tai. Việc học tập kinh nghiệm từ các dự án thành công như Aeon Mall là cần thiết, nhưng phải được vận dụng linh hoạt, có chọn lọc, phù hợp với đặc thù địa hình và quy hoạch tổng thể của thành phố.



