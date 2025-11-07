Huế: Khẩn trương khắc phục đoạn đê vỡ, mở đường cho hàng cứu trợ vùng lũ

Đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ là công trình đa chức năng, giúp ngăn mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và cũng là tuyến đường huyết mạch duy nhất dẫn đến các thôn vùng lũ ở xã Quảng Điền. Con đê dài khoảng 5 km, rộng 3 m, cao từ 3,3 – 3,8 m, được xây dựng khá kiên cố.

Đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ là tuyến đường huyết mạch duy nhất dẫn ra các thôn vùng trũng, thuộc rốn lũ Quảng Điền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, do mực nước sông Bồ dâng cao trong đợt lũ vừa qua, vào tối 4.11, một đoạn đê tại thôn Niêm Phò đã bị vỡ và sạt lở khoảng 7 m. Nước lũ từ sông Bồ đã tràn qua các cánh đồng và hoa màu của người dân.

Xe cơ giới được điều động đến hiện trường để khắc phục sự cố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự cố vỡ đê đã làm giao thông tê liệt, gây khó khăn lớn cho các đoàn xe chở hàng hóa và nhu yếu phẩm của các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Đến nay, hàng ngàn hộ dân vùng lũ đang cần được tiếp cận hỗ trợ.

Chạy đua với bão và thời tiết

Trong ngày 6.11, dù trời mưa, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Phòng thủ dân sự xã Quảng Điền cùng rất đông người dân địa phương vẫn có mặt tại hiện trường, gia cố tạm thời tuyến đê.

Có 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Phòng thủ dân sự xã Quảng Điền tham gia khắc phục sự cố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng chức năng đã đổ nhiều đá hộc, bột đá và sử dụng các bao tải đá để gia cố tạm thời đoạn đê bị sạt lở.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết từ ngày 4.11, địa phương đã huy động lực lượng, nhanh chóng khắc phục sự cố. Nhờ nỗ lực gia cố, đến trưa 6.11, các phương tiện như xe máy và người đi bộ cơ bản có thể đi qua. Tuy nhiên, công tác gia cố vẫn tiếp tục được duy trì trong ngày, nhằm đảm bảo lưu thông cho các phương tiện tải trọng lớn.

Khoảng 7 m đê bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Cầu nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền có thể gây mưa lớn và tiếp tục ngập lụt ở Huế.

"Đây là tuyến đường huyết mạch và duy nhất vì vậy trong mùa mưa bão càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Chúng tôi đang cố gắng đến chiều 6.11 hoàn tất công tác khắc phục tạm thời", ông Cầu nói.

Trưa 6.11, nhiều xe máy của người dân đã có thể lưu thông qua đoạn đê sạt lở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gia cố đê tạm thời bằng đá hộc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, sau khi nước rút, xã sẽ có phương án để khắc phục đoạn sạt lở này kiên cố hơn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Bình, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP.Huế, cho biết đơn vị cũng đã chỉ đạo xử lý khẩn cấp bước đầu để đảm bảo lưu thông qua tuyến đê này.

Vị trí đê sạt lở, từ góc nhìn trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Bình cho biết, mực nước đang dâng cao nên chưa đánh giá tổng thể thiệt hại các công trình thủy lợi trên địa bàn trong đợt lũ vừa qua. Sau khi nước rút, các địa phương sẽ kiểm tra, khắc phục, đảm bảo cho vụ đông xuân.