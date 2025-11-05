Lội nước mang yêu thương về vùng lũ

M ANG YÊU THƯƠNG VỀ VÙNG NGẬP LỤT

Ngày 4.11, khi vùng ven sông Túy Loan (xã Hòa Vang và xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) còn mênh mông bùn nước, đoàn công tác Báo Thanh Niên bì bõm mang theo hàng cứu trợ gồm 2.000 thùng mì và 500 thùng sữa do Công ty CP đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải cùng nhóm bạn TP.HCM gửi tặng thông qua báo.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền trao quà cho bà Trần Thị Thọ (thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) ẢNH: HUY ĐẠT

Trong ánh nắng yếu ớt sau những ngày mưa triền miên, nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, cùng đoàn công tác xắn quần lội nước, ôm từng thùng quà trao tận tay người dân. "Cả nước luôn hướng về miền Trung. Mỗi món quà là một tấm lòng. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để bà con có thêm niềm tin mà đứng dậy sau thiên tai", nhà báo Diệu Hiền xúc động nói.

Ở thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang), bà Trần Thị Thọ (62 tuổi) chèo chiếc ghe cũ kỹ đến nhận hàng cứu trợ. Sau 5 ngày nước ngập sâu hơn 3 m, vợ chồng bà không thể ra đồng, cũng chẳng thể cắt lá chuối - nghề mưu sinh bao năm nay.

"Hôm 1.11, nước sông Túy Loan dâng như thác, chảy xiết, không ai dám ra khỏi nhà. Thiếu thốn lắm, mà vẫn phải gắng sống qua ngày", bà Thọ kể, tay run run nhận thùng mì.

Cũng chính bà Thọ đã xung phong chèo ghe vượt nước sâu để nhận hàng cứu trợ giúp bà con trong xóm. "Mình có ghe, có sức thì phải đi. Người miền quê giữa lũ giúp nhau là thế, thương nhau mà sống", bà Thọ cười.

Ấ M LÒNG NGƯỜI MIỀN QUÊ

Ở góc nhà còn bùn bám đến nửa tường, ông Đinh Văn Toàn (55 tuổi, xã Hòa Vang) lặng lẽ kê lại tấm ván làm giường. "Vợ chồng tôi lớn tuổi, dọn lụt không nổi. Nước lên nhanh, tủ lạnh, tivi hư hết. Đàn gà vịt mấy chục con cũng bị cuốn trôi. Chỉ còn cái nhà trống không," ông Toàn nghẹn giọng.

Tình nguyện viên và nhân viên Báo Thanh Niên chuyển hàng cứu trợ xuống cho bà con ẢNH: HUY ĐẠT

Mấy ngày nước lên xuống liên tục, ông Toàn và nhiều hộ dân phải "chạy lũ" đến 4 lần, kiệt sức nhưng vẫn bám trụ. "Cứ nước vừa rút, chưa kịp lau dọn thì lại nghe xả lũ, lại ôm đồ leo lên gác. Giờ được nhận quà của Báo Thanh Niên, thấy có người nhớ tới mình giữa khổ nạn", ông Toàn rưng rưng nước mắt.

Ông Tán Kim, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang), lội trong dòng nước ngang bụng, chia sẻ: "Lũ năm nay khủng khiếp nhất trong 10 năm qua. Có hộ bị ngập tới mái nhà, nhiều người ngồi trên gác cả tuần không xuống được. Hỗ trợ của Báo Thanh Niên đến đúng lúc nhất, không chỉ là quà, mà là nguồn động viên tinh thần rất lớn".

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, mưa lũ vừa qua khiến 6 thôn ven sông Yên và sông Túy Loan bị ngập nặng, có nơi nước dâng trên 2 m. "Báo Thanh Niên đã có mặt rất kịp thời. Trong lúc khó khăn nhất, sự sẻ chia của báo và bạn đọc là động lực lớn để bà con vượt qua khó khăn", ông Nguyện nói.

C HUNG SỨC HƯỚNG VỀ BÀ CON

Chiều 4.11, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên tiếp tục đến thôn An Lợi Tây, xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng), vùng rốn lũ nhiều năm liền. 400 suất quà gồm mì và sữa được trao tận tay bà con, ai nấy đều xúc động.

Đại diện Báo Thanh Niên trao quà hỗ trợ cho người dân xã Đại Lộc ẢNH: DIỆU HIỀN

Bà Đinh Thị Mười (trú thôn An Lợi Tây) vừa nhận quà vừa nghẹn ngào: "Nước dâng nhanh quá, nhà còn mấy chục bao lúa mà đưa lên không kịp. Hai ngày không có cơm ăn, chỉ uống nước mưa. Cứ nghĩ chắc không qua nổi. Nay được nhận quà, thấy có người thương, tôi bật khóc luôn".

Bên hiên nhà còn bùn đặc quánh, ông Đinh Công Định (xã Đại Lộc) gật gù: "Cả đời tôi chưa thấy đợt lũ nào dài và mạnh như rứa. Mấy hôm nay chỉ biết dọn, rửa, rồi dọn tiếp. Nhưng được quan tâm như ri, thấy ấm lòng. Có người nhớ tới mình là thấy đủ".

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng thôn An Lợi Tây, xúc động nói: "Đoàn Báo Thanh Niên về đúng lúc nhất. Khi bà con kiệt sức vì dọn lũ, những thùng mì, hộp sữa và lời thăm hỏi là nguồn động viên quý giá. Xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc cả nước".

Để hàng chục tấn hàng cứu trợ đến được vùng lũ, nhiều tài xế thiện nguyện đã chạy xe không công suốt ngày đêm. Anh Trần Đình Cảnh (ở xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) là một trong số đó. "Từ ngày 28.10 đến nay, tôi chở hàng liên tục, có khi nửa đêm mới về. Xe ngập bùn, người ướt như chuột, nhưng thấy bà con nhận được quà là quên hết mệt. Mình có sức thì góp sức, đơn giản vậy thôi", anh Cảnh chia sẻ.

Những chuyến xe nghĩa tình này đã đưa yêu thương về đến tay người vùng lũ.