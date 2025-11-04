Nhà còn ngập, nhưng vẫn đi bốc hàng cứu trợ giúp chuyển nhanh đến người dân

'Chạy lũ 4 lần rồi, đâu còn sợ ướt'

Khi nhiều khu vực trũng của TP.Đà Nẵng vẫn còn ngập nước thì đợt mưa lớn kéo dài hôm qua 3.11 lại khiến nước sông dâng cao, khiến nỗi lo cũ chưa kịp "vơi".

Lũ chồng lũ, người dân ven sông Thu Bồn, Vu Gia, Túy Loan, sông Yên… lại tất tả dọn nhà, chạy lũ. Trong chưa đầy 10 ngày, có nơi người dân phải chạy lũ đến 4 lần, sức người dường như đã cạn. Giữa những ngày mưa tầm tã, các chuyến xe chở nặng nghĩa tình từ khắp nơi lại lăn bánh hướng về miền lũ.

Hàng cứu trợ gồm 2.000 thùng mì, 500 thùng sữa do Báo Thanh Niên tiếp nhận từ TP.HCM để chuyển về các vùng lũ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HUY ĐẠT

Tối qua 3.11, hàng chục tấn hàng cứu trợ gồm 2.000 thùng mì và 500 thùng sữa do Công ty cổ phần đầu tư Mỹ Nga, Công ty cổ phần Vương Hải cùng nhóm bạn TP.HCM gửi tặng thông qua Báo Thanh Niên đã kịp đến nhà kho trên đường Trường Sơn (xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng). Nơi đây, dù quanh vùng vẫn còn ngập nước nhưng nhà kho khô ráo nên được chọn làm điểm trung chuyển hàng hóa. Hàng hóa sau đó sẽ tiếp tục chuyển về các xã vùng rốn lũ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Khi chiếc xe tải hạng nặng vừa tới, đồng hồ điểm 18 giờ. Đoàn viên, thanh niên xã Bà Nà đã có mặt từ sớm, hối hả chuyền từng thùng mì, hộp sữa vào kho.

"Đêm qua, sông Túy Loan lại dâng cao, nhiều nhà ở xã Bà Nà và Hòa Vang vẫn còn ngập sâu. Điều khiến ai nấy đều xúc động là nhà cửa các bạn đoàn viên còn ngập vậy mà vẫn xông pha đi hỗ trợ bà con vùng lũ", chị Lê Thị Hồng Tuyết, Bí thư Đoàn xã Bà Nà chia sẻ.

Chị Lê Thị Hồng Tuyết, Bí thư Đoàn xã Bà Nà, tham gia bốc hàng cứu trợ trong đêm 3.11 ẢNH: HUY ĐẠT

Trong nhóm bốc hàng, Nguyễn Đặng Hoàng Hải, Bí thư Chi đoàn thôn Thạch Nham Đông, gần như kiệt sức vì mấy ngày dài tham gia công tác ứng phó lũ tại địa phương.

"Mấy hôm nay em đi hỗ trợ bà con ở vùng ngập liên tục, cũng đuối sức. Có hôm ăn vội gói mì, ngủ tạm ở trụ sở xã. Nhưng nghe tin xe hàng của Báo Thanh Niên về là tụi em chạy tới liền, không ai bảo ai lao vào bốc hàng", Hải cười.

Nguyễn Đặng Hoàng Hải (bên trái) và Lê Văn Hòa sau nhiều ngày lội lũ vẫn không ngơi nghỉ, nỗ lực bốc hàng để đưa hàng đến tay bà con sớm nhất ẢNH: HUY ĐẠT

Khi kể thêm về sự vất vả của bà con sống ven sông những ngày chạy lũ, Hải nói: "Người dân quê em bên sông Túy Loan, 10 ngày đã chạy lũ 4 lần rồi, đâu còn sợ ướt… Có đêm dọn bùn xong mệt quá, đang ngủ nghe tiếng gọi nhau "nước vô tới sân" thì ai nấy bật dậy dọn đồ, chạy vội ra giúp mấy nhà già yếu. Giờ nước lại lên, còn nhiều người khổ lắm".

Bên cạnh Hải, Lê Văn Hòa, Phó bí thư Chi đoàn thôn Phước Thái, tay thoăn thoắt bốc những thùng mì. "Lúc nghe tin xe cứu trợ của Báo Thanh Niên tới, tụi em ai cũng mừng vì vào sâu vùng ngập lụt mới thấy sự khó khăn của bà con. Nhà còn ngập, đồ đạc chưa kịp kê, mà nghĩ hàng cứu trợ đến trễ thì người dân vùng dưới lại khổ thêm nên chúng em có mặt ngay", Hòa nói.

Cả xóm cùng chạy đến giúp sức

Nghe tin con em mình đội mưa bốc hàng cứu trợ, nhiều phụ huynh không cầm lòng được. Anh Nguyễn Huy (trú thôn Thạch Nham Đông) kể: "Dầm mưa lụt nhiều ngày, ai cũng kiệt sức. Nhưng cùng chung sức thì vất vả sẽ giảm đi, nên tôi với vợ và mấy anh chị trong xóm rủ nhau tới kho phụ một tay. Càng làm nhanh, hàng càng kịp lên xe cứu trợ cho bà con vùng ngập".

Anh Nguyễn Huy (trú thôn Thạch Nham Đông) cùng con trai đội mưa đến kho Trường Sơn hỗ trợ bốc hàng cứu trợ ẢNH: HUY ĐẠT

Có mặt tham gia bốc hàng cùng người dân và các bạn trẻ, bà Lê Huyền Trâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Nà, chia sẻ: "Các đoàn viên, thanh niên của xã là những người không bao giờ đứng ngoài khó khăn của cộng đồng. Từ đầu đợt mưa lũ, các em là lực lượng nòng cốt trong việc giúp dân di dời, ứng cứu khi bà con cần. Đến nay lại tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ", bà Trâm nói.

Bà Trâm cho biết thêm, nước sông dâng Túy Loan cao khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu trở lại. "Đến đêm 3.11, dân quân xã vẫn phải túc trực, mang áo phao xuống tận nơi hỗ trợ bà con. Vậy mà khi nghe Báo Thanh Niên chở hàng về hỗ trợ bà con TP.Đà Nẵng, các đoàn viên, thanh niên vẫn lên đường đi bốc hàng. Cái tình đó quý lắm", bà Trâm nói.

Người dân ở xã Bà Nà đến kho giúp sức bốc hàng, tiếp thêm hơi ấm giữa đêm lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Dưới cơn mưa, ánh đèn hắt ra từ kho nhỏ trên đường Trường Sơn. Những bóng người vẫn di chuyển không ngừng. Thỉnh thoảng, tiếng ai đó hô "Cẩn thận trơn trượt" vang lên, rồi lại là nhịp chuyền tay đều đặn.

Anh Nguyễn Huy lau vội mồ hôi lẫn nước mưa, nói: "Mưa gió, ai cũng mệt, nhưng nghĩ đến cảnh nhiều người vùng bị ngập nặng, ai cũng ráng".

Khoảng 22 giờ đêm, hàng đã được xếp ngay ngắn vào kho. Hàng chục người vỗ tay động viên nhau xen lẫn tiếng cười, dù ai cũng ướt sũng mồ hôi và nước mưa. "Nhìn mấy thùng mì, hộp sữa được chất kín, ai cũng thấy ấm lòng. Vì mình biết, ngoài kia, hàng trăm hộ dân vẫn đang chờ", chị Tuyết xúc động.

Sáng nay 4.11, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các địa phương đưa hàng cứu trợ đến từng vùng lũ những gói mì, hộp sữa mang theo cả tình người, niềm hy vọng đến với người dân vùng thiên tai.