Đời sống Cộng đồng

Người Huế thức đêm xem livestream cập nhật mưa lũ: 'Không còn hoang mang vì tin đồn'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
02/11/2025 21:50 GMT+7

Tối 2.11, khi lũ trên các sông dâng nhanh trở lại, hàng ngàn người dân ở Huế thức đêm xem livestream cập nhật mưa lũ từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế (Hue-S).

Đúng như dự báo, chiều 2.11, mưa lớn tiếp tục trút xuống TP.Huế, khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ xấp xỉ mức báo động 3, gây ngập trở lại nhiều tuyến đường trung tâm nội đô. Trong bối cảnh lo lắng bao trùm, thay vì ra đường kiểm tra, người dân đã tìm đến kênh thông tin chính thức của Hue-S để theo dõi livestream cập nhật mưa lũ.

Người Huế thức đêm theo dõi livestream cập nhật mưa lũ , không hoang mang vì tin đồn - Ảnh 1.

Người dân TP.Huế theo dõi livestream cập nhật mưa lũ trên fanpage của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trên fanpage chính thức, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế đã phát sóng trực tiếp hình ảnh ghi lại từ các camera an ninh công cộng. Livestream chiếu rõ tình trạng nước lũ tại các điểm nóng như khu vực Đập Đá, cầu Tràng Tiền, hay các tuyến đường ven sông An Cựu và nội thành.

Cập nhật "thời gian thực" thay cho tin đồn

Chỉ trong vài giờ, buổi livestream cập nhật mưa lũ này đã thu hút đông đúc lượt xem đồng thời, hàng trăm bình luận trao đổi và chia sẻ.

Người Huế thức đêm theo dõi livestream cập nhật mưa lũ , không hoang mang vì tin đồn - Ảnh 2.

Rất đông người dân TP.Huế vào xem phiên livestream

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Mai (45 tuổi, sống ở đường Phan Đình Phùng, một trong những khu vực ngập sâu) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Tối nay tôi lo lắm, sợ nước vào nhà như đợt trước. Nhưng chỉ cần mở điện thoại lên xem livestream của Hue-S là biết ngay tình hình thực tế ở Đập Đá và đường mình. Nhờ thấy nước dâng đến đâu, tôi đã kịp thời kê đồ đạc cao hơn chứ không còn phải chạy đi chạy về ngoài trời mưa nữa. Hue-S đã giúp tôi đỡ hoang mang và chủ động hơn rất nhiều".

Người Huế thức đêm theo dõi livestream cập nhật mưa lũ , không hoang mang vì tin đồn - Ảnh 3.

Tối 2.11, lũ trên sông Hương dâng cao khiến nhiều nơi ngập trở lại

ẢNH: BÌNH THIÊN

Ông Lê Văn Phước (60 tuổi, ở Vỹ Dạ) cho biết: "Lâu nay tôi dùng Hue-S để phản ánh mấy chuyện đèn đường, rác thải, nhưng tối nay mới thấy hết được tiện ích của nó trong lúc hiểm nguy. Thông tin từ camera trực tiếp thế này là chính xác nhất, loại bỏ hết tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, giúp người dân chúng tôi an tâm hơn để lo chống lũ".

Kênh thông tin "sống" trong mùa lũ

Việc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế phát sóng trực tiếp từ hệ thống camera an ninh là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống của người dân xứ Huế.

Sự hiệu quả của Hue-S trong đợt lũ này nằm ở: cung cấp dữ liệu trực quan, thời gian thực. Theo đó, người dân không cần phải chờ đợi bản tin văn bản, mà có thể theo dõi diễn biến mưa lũ ngay trên điện thoại.

Người Huế thức đêm theo dõi livestream cập nhật mưa lũ , không hoang mang vì tin đồn - Ảnh 4.

Ứng dụng Huế S còn tích hợp rất nhiều thông tin cảnh báo thiên tai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dựa vào hình ảnh camera và các cảnh báo mực nước, người dân dễ dàng đưa ra quyết định chính xác về việc di chuyển hoặc bảo vệ tài sản, giảm thiểu rủi ro. Kênh thông tin chính thống này cũng đã tạo ra sự kết nối trực tiếp, minh bạch giữa chính quyền và người dân trong giai đoạn khẩn cấp.

Việc hàng ngàn người dân thức đêm theo dõi livestream cho thấy Hue-S không chỉ là một "siêu ứng dụng" hành chính thông thường, mà đã thực sự trở thành "trạm thông tin di động" và người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân cố đô trong cuộc chiến với thiên tai.

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt

Vừa dọn xong hàng tá bùn non, một số tuyến đường nội đô Huế lại ngập lụt

Vừa dọn dẹp, khắc phục hàng tá bùn non sau lũ, chiều nay 2.11, do lượng mưa lớn từ đầu nguồn khiến lũ trên sông Hương tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.

