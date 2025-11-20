Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này

Lời kêu cứu từ nóc nhà
Trên mạng xã hội, nhiều người dân đăng tải video, hình ảnh kêu cứu khi nước dâng quá nhanh. Facebook chị Thảo Đoàn đăng lời cầu cứu cho mẹ con một giáo viên ở xã Hòa Xuân:
"Hôm qua cô ấy gọi nhờ tôi gọi lực lượng cứu hộ nhưng không liên lạc được với lực lượng nào. Sáng nay cô ấy gọi lại tiếp tục nhờ kêu cứu. Tôi nhờ nhiều anh em bạn bè liên hệ nhưng vẫn không được. Đến trưa nay, tôi không liên hệ được với cô ấy nữa, không biết tình hình thế nào. Gia đình tôi cũng vậy, đến giờ không liên lạc được nên không biết họ ra sao".
Do nước lũ dâng cực nhanh, sóng lớn và gió mạnh, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn khiến việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.
Vùng ngập sâu xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa cũ) đang ở tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho biết đã căng mình cứu hộ từ ngày 18 đến sáng 20.11.
Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho hay: "Chúng tôi phải huy động xuồng nhỏ để len lỏi vào từng nhà dân trong đêm để cứu người. Ban đêm ca nô không vào được, mỗi lần chuyển người rất hạn chế, trong khi số lượng cần di chuyển thì rất nhiều. Chúng tôi huy động tất cả phương tiện để cứu dân. Tôi chỉ mong trời đừng mưa nữa để lũ đạt đỉnh rồi rút, mới hy vọng hạn chế thiệt hại về người".
Tại phường Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa cũ), chính quyền phải huy động xuồng máy của ngư dân, cùng lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện để tiếp cận khu vực bị chia cắt. Nhiều tổ cứu hộ đang túc trực 24/24, nhưng việc tiếp cận người dân vẫn rất khó khăn do nước chảy xiết và gió mạnh.
Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp số điện thoại cứu hộ để người dân gọi điện ứng cứu
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Ngập lụt trên diện rộng đang xảy ra nhiều phường, xã của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sụt lún. Đến sáng nay, ngày 20.11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với hơn 2.923 cán bộ, chiến sĩ, 1.981 thành viên lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 19.358 phương tiện các loại phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung ứng phó với mưa, lũ.
Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Để kịp thời liên hệ lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đến người dân số điện thoại sau.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Địa bàn phụ trách
1
Thượng tá Trần Tuấn Thanh
Trưởng phòng
0987114114
Phụ trách chung
2
Thượng tá Nguyễn Cao Quyết
Trung tá Doãn Quyết Thắng
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0915848181
0914.276.787
Phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Ea Tam, phường Thành Nhất, xã Hoà Phú, xã Ea Kiết, xã Ea M'droh, xã Quảng Phú, xã Cuôr Đăng, xã Cư M'gar, xã Ea Tul
3
Thượng tá Trần Quang Tài
Trung tá Trần Ngọc Tùng
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0905446993
0945019820
Phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, xã Ea Drông, xã Pơng Drang, xã Krông Búk, xã Cư Pơng, xã Krông Năng, xã Phú Xuân, xã Dliê Ya, xã Tam Giang
4
Thiếu tá Nguyễn Văn Long
Trung tá Trịnh Hồng Sâm
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0944096879
0914377683
Xã Ea Kar, xã Ea Knốp, xã Ea Pál, xã Ea Ô, xã Cư Yang, xã M'Đrắk, xã Ea Riêng, xã Cư M'ta, xã Krông Á, xã Cư Prao, xã Ea Trang
5
Thiếu tá Nguyễn Văn Long
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0944096879
0906562627
Xã Krông Pắc, xã Ea Knuếc, xã Tân Tiến, xã Ea Phê, xã Vụ Bổn, xã Ea Kly, xã Krông Bông, xã Hoà Sơn, xã Dang Kang, xã Cư Pui, xã Yang Mao
6
Thượng tá Trần Quang Tài
Trung tá Bùi Ngọc Hà
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0905446993
0965940707
Xã Dray Bhăng, Xã Ea Ktur, xã Ea Ning, xã Krông Ana, xã Ea Na, xã Dur Kmăl, xã Liên Sơn Lắk, xã Đắk Liêng, xã Nam Ka, xã Đắk Phơi, xã Krông Nô
7
Thượng tá Phùng Việt Đức
Trung tá Bùi Đức Hoàng
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0983658960
0905117339
Xã Buôn Đôn, xã Ea Wer, xã Ea Nuôl, xã Ea Súp, xã Ea Bung, xã Ea Rốk, xã Ia Lốp, xã Ia Rvê
8
Thượng tá Trần Quang Tài
Thiếu tá Hồ Hồng Ánh
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0905446993
0914975579
Xã Ea Drăng, xã Ea Khal, xã Ea Hiao, xã Ea H'leo, xã Ea Wy
9
Thượng tá Đỗ Văn Thành
Thiếu tá Đoàn Ngọc Viên
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0935910081
0984487473
Phường Tuy Hoà, phường Phú Yên, phường Bình Kiến, xã Phú Hoà 1, xã Phú Hoà 2, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Tuy An Tây, xã Ô Loan
10
Thượng tá Phạm Ngọc Vinh
Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng Thân
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0983399370
0933499149
Phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Thọ, xã Đồng Xuân, xã Xuân Phước, xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh
11
Thượng tá Phạm Ngọc Vinh
Trung tá Trần Thanh Vũ
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0983399370
0989073558
Phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành
12
Thượng tá Đào Thế Hải
Trung tá Dương Xuân Ngọc
Phó Trưởng phòng
Đội trưởng
0982247578
0916047779
Xã Ea Bá, xã Sơn Hoà, xã Vân Hoà, xã Đức Bình, xã Suối Trai, xã Ea Ly, xã Sông Hinh, xã Tây Sơn
Công an các xã, phường trên địa bàn đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ):
TT
Đơn vị
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Công an Phường Tuy Hòa
Thượng tá Nguyễn Chí Thi
Trưởng CAP
0914080457
2
Công an Phường Bình Kiến
Nguyễn Thị Anh Hoa
Trưởng CAP
0941131177
3
Công an Phường Phú Yên
Đỗ Ngọc Quý
Trưởng CAP
0913452334
4
Công an phường Sông Cầu
Ngô Thị Hồng Thắm
Trưởng CAP
0918134517
5
Công an Phường Xuân Đài
Trần Khải Điền
Trưởng CAP
0935424142
6
Công an xã Xuân Cảnh
Nguyễn Quang Luân
Trưởng CAX
0935949786
7
Công an xã Xuân Lộc
Nguyễn Trung Hiếu
Trưởng CAX
0905325404
8
Công an xã Xuân Thọ
Võ Chấu
Trưởng CAX
0985991382
9
Công an Phường Đông Hòa
Đỗ Quốc Đại
Trưởng CAP
0976975949
10
Công an Phường Hòa Hiệp
Nguyễn Ngọc Văn
Trưởng CAP
0913880034
11
Công an xã Hòa Xuân
Nguyễn Hữu Tấn
Trưởng CAX
0905244103
12
Công an xã Ea Bá
Võ Ngọc Phê
Trưởng CAX
0949744079
13
Công an xã Đức Bình
Đinh Phạm Hoa
Trưởng CAX
0868757333
14
Công an xã Ea Ly
Nguyễn Văn Toàn
Trưởng CAX
0984190366
15
Công an xã Sông Hinh
Lê Văn Thắng
Trưởng CAX
0985017026
16
Công an xã Tây Sơn
Chu Quốc Doanh
Trưởng CAX
0978015179
17
Công an xã Sơn Hòa
Chu Đình Khánh
Trưởng CAX
0905195387
18
Công an xã Vân Hòa
Trương Văn Lùng
Trưởng CAX
0968587786
19
Công an xã Suối Trai
Nguyễn Ngọc Thắng
Trưởng CAX
0988784979
20
Công an xã Xuân Phước
Võ Nhật Quang
Trưởng CAX
0898636355
21
Công an xã Phú Mỡ
Trần Minh Tuấn
Trưởng CAX
0944440071
22
Công an xã Đồng Xuân
Nguyễn Xuân Huy
Trưởng CAX
0982875419
23
Công an xã Xuân Lãnh
Phan Thanh Bình
Trưởng CAX
0984909027
24
Công an xã Hòa Thịnh
Huỳnh Đức Tính
Trưởng CAX
0982877767
25
Công an xã Sơn Thành
Nguyễn Thị Mai Hương
Trưởng CAX
0903554654
26
Công an xã Hòa Mỹ
Nguyễn Văn Lai
Trưởng CAX
0903020372
27
Công an xã Tây Hòa
Trần Xuân Thủy
Trưởng CAX
0982289279
28
Công an xã Phú Hòa 1
Trần Quang Cảm
Trưởng CAX
0976264275
29
Công an xã Phú Hòa 2
Ngô Tấn Dự
Trưởng CAX
0905069277
30
Công an xã Ô Loan
Nguyễn Thái Bình
Trưởng CAX
0983949040
31
Công an xã Tuy An Tây
Phùng Hoài Nam
Trưởng CAX
0915397889
32
Công an xã Tuy An Bắc
Nguyễn An Thành
Trưởng CAX
0918957418
33
Công an xã Tuy An Đông
Đặng Văn Phúc
Trưởng CAX
0984292917
34
Công an xã Tuy An Nam
Lê Đình Chương
Trưởng CAX
0935797336
11 người tử vong, 4 người mất tích
Ngày 20.11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngập lụt những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo báo cáo đến 11 giờ cùng ngày, 11 nạn nhân tử vong được ghi nhận tại nhiều địa phương. Trong đó, xã Tuy An Đông và xã Hòa Mỹ mỗi nơi có 2 người chưa rõ danh tính.
Các nạn nhân còn lại được xác định gồm: bà V.T.U (32 tuổi, phường Sông Cầu) tử vong do tường nhà đổ sập; bà N.T.M (91 tuổi, xã Xuân Phước); ông L.V.T (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) thiệt mạng khi thuyền bị lật lúc đưa người đi tránh lũ; ông L.N (95 tuổi) và vợ là bà N.T.C (90 tuổi, xã Tuy An Tây); 2 cháu L.T.B.N (16 tuổi) và L.T.N.T (10 tuổi, xã Hòa Xuân), bị đá sạt lở đè tử vong.
Tại xã Hòa Mỹ ghi nhận thêm 2 nạn nhân chưa xác định danh tính.
4 người mất tích gồm: anh H. (18 tuổi, xã Ô Loan), bị sóng lớn đánh lật thúng khi ra bè cá tại Hòn Lao Mái Nhà và 3 người tại xã Tuy An Đông chưa rõ danh tính.
Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 33.630 lượt nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập và 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp. Nước lũ dâng nhanh trong đêm 19 và sáng 20.11 khiến nhiều xã chìm trong biển nước.
Nhiều địa bàn như Yang Mao, Cư Pui, Ea Bung, Sông Hinh, Krông Bông… bị chia cắt hoàn toàn. Riêng xã Yang Mao có 8 căn nhà bị sập, 2 cầu trên tuyến Trường Sơn Đông bị đánh hỏng.
Trên toàn tỉnh hiện có 49 điểm sự cố giao thông gồm sạt lở và ngập sâu. Quốc lộ 19C xuất hiện nhiều đoạn xói lở hàng nghìn mét khối đất đá, các tuyến ĐT.643, ĐT.646 bị sạt lở lớn, giao thông gần như tê liệt.
Đường sắt Bắc Nam qua khu vực cũng bị ảnh hưởng nặng, nhiều đoạn nền đá bị cuốn trôi hoặc ngập đến 40 cm, buộc ngành đường sắt phong tỏa để chờ nước rút.
Trung tâm y tế bị ngập, nhiều vùng mất điện
Do nước lên nhanh và ngập sâu, điện lực phải cắt điện khẩn cấp nhiều khu vực để đảm bảo an toàn. Hàng loạt trung tâm y tế tuyến xã như Hòa Thịnh, Hòa Bình 1, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 3, An Nghiệp, An Định, An Dân, An Hiệp, Hòa Hội… bị ngập, cô lập hoặc cúp điện, gây khó khăn cho việc cấp cứu và chăm sóc y tế.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ, 51 ô tô, 3 xe chuyên dụng và 47 ca nô.
Trong 5 ngày qua, lượng mưa tại vùng đông của tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) đo được 400 - 1.000 mm, có nơi vượt 1.100 mm, mực nước các sông lên rất cao.
Hơn 200 hồ thủy lợi và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh đã đầy nước và đang xả điều tiết. Theo dự báo, từ nay đến trưa 22.11, khu vực này còn mưa, có nơi mưa đến trên 300 mm. Lũ trên sông sẽ tiếp tục dâng cao trong 6 - 12 giờ tiếp theo.
Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.
