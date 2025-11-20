Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/11/2025 15:18 GMT+7

Trận ngập lụt lịch sử ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) khiến đường sá chia cắt, trung tâm y tế ngập nặng, 11 người tử vong và 4 người mất tích.

Lời kêu cứu từ nóc nhà

Trên mạng xã hội, nhiều người dân đăng tải video, hình ảnh kêu cứu khi nước dâng quá nhanh. Facebook chị Thảo Đoàn đăng lời cầu cứu cho mẹ con một giáo viên ở xã Hòa Xuân:

"Hôm qua cô ấy gọi nhờ tôi gọi lực lượng cứu hộ nhưng không liên lạc được với lực lượng nào. Sáng nay cô ấy gọi lại tiếp tục nhờ kêu cứu. Tôi nhờ nhiều anh em bạn bè liên hệ nhưng vẫn không được. Đến trưa nay, tôi không liên hệ được với cô ấy nữa, không biết tình hình thế nào. Gia đình tôi cũng vậy, đến giờ không liên lạc được nên không biết họ ra sao".

Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chạy đua cứu dân ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: CTV

Do nước lũ dâng cực nhanh, sóng lớn và gió mạnh, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn khiến việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Vùng ngập sâu xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa cũ) đang ở tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho biết đã căng mình cứu hộ từ ngày 18 đến sáng 20.11.

Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho hay: "Chúng tôi phải huy động xuồng nhỏ để len lỏi vào từng nhà dân trong đêm để cứu người. Ban đêm ca nô không vào được, mỗi lần chuyển người rất hạn chế, trong khi số lượng cần di chuyển thì rất nhiều. Chúng tôi huy động tất cả phương tiện để cứu dân. Tôi chỉ mong trời đừng mưa nữa để lũ đạt đỉnh rồi rút, mới hy vọng hạn chế thiệt hại về người".

Tại phường Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa cũ), chính quyền phải huy động xuồng máy của ngư dân, cùng lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện để tiếp cận khu vực bị chia cắt. Nhiều tổ cứu hộ đang túc trực 24/24, nhưng việc tiếp cận người dân vẫn rất khó khăn do nước chảy xiết và gió mạnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp số điện thoại cứu hộ để người dân gọi điện ứng cứu

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Ngập lụt trên diện rộng đang xảy ra nhiều phường, xã của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sụt lún. Đến sáng nay, ngày 20.11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với hơn 2.923 cán bộ, chiến sĩ, 1.981 thành viên lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 19.358 phương tiện các loại phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung ứng phó với mưa, lũ.

Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Để kịp thời liên hệ lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đến người dân số điện thoại sau.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa bàn phụ trách

1

Thượng tá Trần Tuấn Thanh

Trưởng phòng

0987114114

Phụ trách chung

2

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết

Trung tá Doãn Quyết Thắng

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0915848181

0914.276.787

Phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Ea Tam, phường Thành Nhất, xã Hoà Phú, xã Ea Kiết, xã Ea M'droh, xã Quảng Phú, xã Cuôr Đăng, xã Cư M'gar, xã Ea Tul

3

Thượng tá Trần Quang Tài

Trung tá Trần Ngọc Tùng

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0905446993

0945019820

Phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, xã Ea Drông, xã Pơng Drang, xã Krông Búk, xã Cư Pơng, xã Krông Năng, xã Phú Xuân, xã Dliê Ya, xã Tam Giang

4

Thiếu tá Nguyễn Văn Long

Trung tá Trịnh Hồng Sâm

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0944096879

0914377683

Xã Ea Kar, xã Ea Knốp, xã Ea Pál, xã Ea Ô, xã Cư Yang, xã M'Đrắk, xã Ea Riêng, xã Cư M'ta, xã Krông Á, xã Cư Prao, xã Ea Trang

5

Thiếu tá Nguyễn Văn Long

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0944096879

0906562627

Xã Krông Pắc, xã Ea Knuếc, xã Tân Tiến, xã Ea Phê, xã Vụ Bổn, xã Ea Kly, xã Krông Bông, xã Hoà Sơn, xã Dang Kang, xã Cư Pui, xã Yang Mao

6

Thượng tá Trần Quang Tài

Trung tá Bùi Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0905446993

0965940707

Xã Dray Bhăng, Xã Ea Ktur, xã Ea Ning, xã Krông Ana, xã Ea Na, xã Dur Kmăl, xã Liên Sơn Lắk, xã Đắk Liêng, xã Nam Ka, xã Đắk Phơi, xã Krông Nô

7

Thượng tá Phùng Việt Đức

Trung tá Bùi Đức Hoàng

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0983658960

0905117339

Xã Buôn Đôn, xã Ea Wer, xã Ea Nuôl, xã Ea Súp, xã Ea Bung, xã Ea Rốk, xã Ia Lốp, xã Ia Rvê

8

Thượng tá Trần Quang Tài

Thiếu tá Hồ Hồng Ánh

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0905446993

0914975579

Xã Ea Drăng, xã Ea Khal, xã Ea Hiao, xã Ea H'leo, xã Ea Wy

9

Thượng tá Đỗ Văn Thành

Thiếu tá Đoàn Ngọc Viên

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0935910081

0984487473

Phường Tuy Hoà, phường Phú Yên, phường Bình Kiến, xã Phú Hoà 1, xã Phú Hoà 2, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Tuy An Tây, xã Ô Loan

10

Thượng tá Phạm Ngọc Vinh

Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng Thân

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0983399370

0933499149

Phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Thọ, xã Đồng Xuân, xã Xuân Phước, xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh

11

Thượng tá Phạm Ngọc Vinh

Trung tá Trần Thanh Vũ

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0983399370

0989073558

Phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành

12

Thượng tá Đào Thế Hải

Trung tá Dương Xuân Ngọc

Phó Trưởng phòng

Đội trưởng

0982247578

0916047779

Xã Ea Bá, xã Sơn Hoà, xã Vân Hoà, xã Đức Bình, xã Suối Trai, xã Ea Ly, xã Sông Hinh, xã Tây Sơn

Công an các xã, phường trên địa bàn đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ):

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Công an Phường Tuy Hòa

Thượng tá Nguyễn Chí Thi

Trưởng CAP

0914080457

2

Công an Phường Bình Kiến

Nguyễn Thị Anh Hoa

Trưởng CAP

0941131177

3

Công an Phường Phú Yên

Đỗ Ngọc Quý

Trưởng CAP

0913452334

4

Công an phường Sông Cầu

Ngô Thị Hồng Thắm

Trưởng CAP

0918134517

5

Công an Phường Xuân Đài

Trần Khải Điền

Trưởng CAP

0935424142

6

Công an xã Xuân Cảnh

Nguyễn Quang Luân

Trưởng CAX

0935949786

7

Công an xã Xuân Lộc

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng CAX

0905325404

8

Công an xã Xuân Thọ

Võ Chấu

Trưởng CAX

0985991382

9

Công an Phường Đông Hòa

Đỗ Quốc Đại

Trưởng CAP

0976975949

10

Công an Phường Hòa Hiệp

Nguyễn Ngọc Văn

Trưởng CAP

0913880034

11

Công an xã Hòa Xuân

Nguyễn Hữu Tấn

Trưởng CAX

0905244103

12

Công an xã Ea Bá

Võ Ngọc Phê

Trưởng CAX

0949744079

13

Công an xã Đức Bình

Đinh Phạm Hoa

Trưởng CAX

0868757333

14

Công an xã Ea Ly

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng CAX

0984190366

15

Công an xã Sông Hinh

Lê Văn Thắng

Trưởng CAX

0985017026

16

Công an xã Tây Sơn

Chu Quốc Doanh

Trưởng CAX

0978015179

17

Công an xã Sơn Hòa

Chu Đình Khánh

Trưởng CAX

0905195387

18

Công an xã Vân Hòa

Trương Văn Lùng

Trưởng CAX

0968587786

19

Công an xã Suối Trai

Nguyễn Ngọc Thắng

Trưởng CAX

0988784979

20

Công an xã Xuân Phước

Võ Nhật Quang

Trưởng CAX

0898636355

21

Công an xã Phú Mỡ

Trần Minh Tuấn

Trưởng CAX

0944440071

22

Công an xã Đồng Xuân

Nguyễn Xuân Huy

Trưởng CAX

0982875419

23

Công an xã Xuân Lãnh

Phan Thanh Bình

Trưởng CAX

0984909027

24

Công an xã Hòa Thịnh

Huỳnh Đức Tính

Trưởng CAX

0982877767

25

Công an xã Sơn Thành

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng CAX

0903554654

26

Công an xã Hòa Mỹ

Nguyễn Văn Lai

Trưởng CAX

0903020372

27

Công an xã Tây Hòa

Trần Xuân Thủy

Trưởng CAX

0982289279

28

Công an xã Phú Hòa 1

Trần Quang Cảm

Trưởng CAX

0976264275

29

Công an xã Phú Hòa 2

Ngô Tấn Dự

Trưởng CAX

0905069277

30

Công an xã Ô Loan

Nguyễn Thái Bình

Trưởng CAX

0983949040

31

Công an xã Tuy An Tây

Phùng Hoài Nam

Trưởng CAX

0915397889

32

Công an xã Tuy An Bắc

Nguyễn An Thành

Trưởng CAX

0918957418

33

Công an xã Tuy An Đông

Đặng Văn Phúc

Trưởng CAX

0984292917

34

Công an xã Tuy An Nam

Lê Đình Chương

Trưởng CAX

0935797336

Ở trên là một số điện thoại được chia sẻ về cứu nạn cứu hộ. Báo Thanh Niên chuyển tải với hy vọng bà con cần đến để gọi.
Song, theo ghi nhận, vùng ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên cũ rất rộng, mức độ rất nghiêm trọng. Nhiều nơi bị cúp điện, mất sóng điện thoại kéo dài nên rất có thể có số không liên lạc được.

11 người tử vong, 4 người mất tích

Ngày 20.11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngập lụt những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo báo cáo đến 11 giờ cùng ngày, 11 nạn nhân tử vong được ghi nhận tại nhiều địa phương. Trong đó, xã Tuy An Đông và xã Hòa Mỹ mỗi nơi có 2 người chưa rõ danh tính.

Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này- Ảnh 2.

Xe khách bị nước cuốn xuống suối ở Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Các nạn nhân còn lại được xác định gồm: bà V.T.U (32 tuổi, phường Sông Cầu) tử vong do tường nhà đổ sập; bà N.T.M (91 tuổi, xã Xuân Phước); ông L.V.T (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) thiệt mạng khi thuyền bị lật lúc đưa người đi tránh lũ; ông L.N (95 tuổi) và vợ là bà N.T.C (90 tuổi, xã Tuy An Tây); 2 cháu L.T.B.N (16 tuổi) và L.T.N.T (10 tuổi, xã Hòa Xuân), bị đá sạt lở đè tử vong.

Tại xã Hòa Mỹ ghi nhận thêm 2 nạn nhân chưa xác định danh tính.

4 người mất tích gồm: anh H. (18 tuổi, xã Ô Loan), bị sóng lớn đánh lật thúng khi ra bè cá tại Hòn Lao Mái Nhà và 3 người tại xã Tuy An Đông chưa rõ danh tính.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 33.630 lượt nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập và 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp. Nước lũ dâng nhanh trong đêm 19 và sáng 20.11 khiến nhiều xã chìm trong biển nước.

Nhiều địa bàn như Yang Mao, Cư Pui, Ea Bung, Sông Hinh, Krông Bông… bị chia cắt hoàn toàn. Riêng xã Yang Mao có 8 căn nhà bị sập, 2 cầu trên tuyến Trường Sơn Đông bị đánh hỏng.

Trên toàn tỉnh hiện có 49 điểm sự cố giao thông gồm sạt lở và ngập sâu. Quốc lộ 19C xuất hiện nhiều đoạn xói lở hàng nghìn mét khối đất đá, các tuyến ĐT.643, ĐT.646 bị sạt lở lớn, giao thông gần như tê liệt.

Đường sắt Bắc Nam qua khu vực cũng bị ảnh hưởng nặng, nhiều đoạn nền đá bị cuốn trôi hoặc ngập đến 40 cm, buộc ngành đường sắt phong tỏa để chờ nước rút.

Trung tâm y tế bị ngập, nhiều vùng mất điện

Do nước lên nhanh và ngập sâu, điện lực phải cắt điện khẩn cấp nhiều khu vực để đảm bảo an toàn. Hàng loạt trung tâm y tế tuyến xã như Hòa Thịnh, Hòa Bình 1, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 3, An Nghiệp, An Định, An Dân, An Hiệp, Hòa Hội… bị ngập, cô lập hoặc cúp điện, gây khó khăn cho việc cấp cứu và chăm sóc y tế.

Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này- Ảnh 3.

Ghi nhận đến 11 giờ trưa ngày 20.11 đã có 11 người tử vong và 4 người mất tích

ẢNH: CTV

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ, 51 ô tô, 3 xe chuyên dụng và 47 ca nô.

Trong 5 ngày qua, lượng mưa tại vùng đông của tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) đo được 400 - 1.000 mm, có nơi vượt 1.100 mm, mực nước các sông lên rất cao. 

Hơn 200 hồ thủy lợi và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh đã đầy nước và đang xả điều tiết. Theo dự báo, từ nay đến trưa 22.11, khu vực này còn mưa, có nơi mưa đến trên 300 mm. Lũ trên sông sẽ tiếp tục dâng cao trong 6 - 12 giờ tiếp theo.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.

Xem thêm bình luận