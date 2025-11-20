Bà con vùng ngập lụt Phú Yên cũ hãy gọi những số điện thoại cứu hộ này

Lời kêu cứu từ nóc nhà

Trên mạng xã hội, nhiều người dân đăng tải video, hình ảnh kêu cứu khi nước dâng quá nhanh. Facebook chị Thảo Đoàn đăng lời cầu cứu cho mẹ con một giáo viên ở xã Hòa Xuân:

"Hôm qua cô ấy gọi nhờ tôi gọi lực lượng cứu hộ nhưng không liên lạc được với lực lượng nào. Sáng nay cô ấy gọi lại tiếp tục nhờ kêu cứu. Tôi nhờ nhiều anh em bạn bè liên hệ nhưng vẫn không được. Đến trưa nay, tôi không liên hệ được với cô ấy nữa, không biết tình hình thế nào. Gia đình tôi cũng vậy, đến giờ không liên lạc được nên không biết họ ra sao".

Lực lượng chức năng chạy đua cứu dân ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: CTV

Do nước lũ dâng cực nhanh, sóng lớn và gió mạnh, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn khiến việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Vùng ngập sâu xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa cũ) đang ở tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho biết đã căng mình cứu hộ từ ngày 18 đến sáng 20.11.

Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho hay: "Chúng tôi phải huy động xuồng nhỏ để len lỏi vào từng nhà dân trong đêm để cứu người. Ban đêm ca nô không vào được, mỗi lần chuyển người rất hạn chế, trong khi số lượng cần di chuyển thì rất nhiều. Chúng tôi huy động tất cả phương tiện để cứu dân. Tôi chỉ mong trời đừng mưa nữa để lũ đạt đỉnh rồi rút, mới hy vọng hạn chế thiệt hại về người".

Tại phường Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa cũ), chính quyền phải huy động xuồng máy của ngư dân, cùng lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện để tiếp cận khu vực bị chia cắt. Nhiều tổ cứu hộ đang túc trực 24/24, nhưng việc tiếp cận người dân vẫn rất khó khăn do nước chảy xiết và gió mạnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp số điện thoại cứu hộ để người dân gọi điện ứng cứu

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Ngập lụt trên diện rộng đang xảy ra nhiều phường, xã của tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sụt lún. Đến sáng nay, ngày 20.11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với hơn 2.923 cán bộ, chiến sĩ, 1.981 thành viên lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 19.358 phương tiện các loại phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung ứng phó với mưa, lũ.

Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Để kịp thời liên hệ lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đến người dân số điện thoại sau.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa bàn phụ trách 1 Thượng tá Trần Tuấn Thanh Trưởng phòng 0987114114 Phụ trách chung 2 Thượng tá Nguyễn Cao Quyết Trung tá Doãn Quyết Thắng Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0915848181 0914.276.787 Phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Ea Tam, phường Thành Nhất, xã Hoà Phú, xã Ea Kiết, xã Ea M'droh, xã Quảng Phú, xã Cuôr Đăng, xã Cư M'gar, xã Ea Tul 3 Thượng tá Trần Quang Tài Trung tá Trần Ngọc Tùng Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0905446993 0945019820 Phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, xã Ea Drông, xã Pơng Drang, xã Krông Búk, xã Cư Pơng, xã Krông Năng, xã Phú Xuân, xã Dliê Ya, xã Tam Giang 4 Thiếu tá Nguyễn Văn Long Trung tá Trịnh Hồng Sâm Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0944096879 0914377683 Xã Ea Kar, xã Ea Knốp, xã Ea Pál, xã Ea Ô, xã Cư Yang, xã M'Đrắk, xã Ea Riêng, xã Cư M'ta, xã Krông Á, xã Cư Prao, xã Ea Trang 5 Thiếu tá Nguyễn Văn Long Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0944096879 0906562627 Xã Krông Pắc, xã Ea Knuếc, xã Tân Tiến, xã Ea Phê, xã Vụ Bổn, xã Ea Kly, xã Krông Bông, xã Hoà Sơn, xã Dang Kang, xã Cư Pui, xã Yang Mao 6 Thượng tá Trần Quang Tài Trung tá Bùi Ngọc Hà Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0905446993 0965940707 Xã Dray Bhăng, Xã Ea Ktur, xã Ea Ning, xã Krông Ana, xã Ea Na, xã Dur Kmăl, xã Liên Sơn Lắk, xã Đắk Liêng, xã Nam Ka, xã Đắk Phơi, xã Krông Nô 7 Thượng tá Phùng Việt Đức Trung tá Bùi Đức Hoàng Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0983658960 0905117339 Xã Buôn Đôn, xã Ea Wer, xã Ea Nuôl, xã Ea Súp, xã Ea Bung, xã Ea Rốk, xã Ia Lốp, xã Ia Rvê 8 Thượng tá Trần Quang Tài Thiếu tá Hồ Hồng Ánh Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0905446993 0914975579 Xã Ea Drăng, xã Ea Khal, xã Ea Hiao, xã Ea H'leo, xã Ea Wy 9 Thượng tá Đỗ Văn Thành Thiếu tá Đoàn Ngọc Viên Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0935910081 0984487473 Phường Tuy Hoà, phường Phú Yên, phường Bình Kiến, xã Phú Hoà 1, xã Phú Hoà 2, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Tuy An Tây, xã Ô Loan 10 Thượng tá Phạm Ngọc Vinh Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng Thân Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0983399370 0933499149 Phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Thọ, xã Đồng Xuân, xã Xuân Phước, xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh 11 Thượng tá Phạm Ngọc Vinh Trung tá Trần Thanh Vũ Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0983399370 0989073558 Phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành 12 Thượng tá Đào Thế Hải Trung tá Dương Xuân Ngọc Phó Trưởng phòng Đội trưởng 0982247578 0916047779 Xã Ea Bá, xã Sơn Hoà, xã Vân Hoà, xã Đức Bình, xã Suối Trai, xã Ea Ly, xã Sông Hinh, xã Tây Sơn

Công an các xã, phường trên địa bàn đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ):

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Công an Phường Tuy Hòa Thượng tá Nguyễn Chí Thi Trưởng CAP 0914080457 2 Công an Phường Bình Kiến Nguyễn Thị Anh Hoa Trưởng CAP 0941131177 3 Công an Phường Phú Yên Đỗ Ngọc Quý Trưởng CAP 0913452334 4 Công an phường Sông Cầu Ngô Thị Hồng Thắm Trưởng CAP 0918134517 5 Công an Phường Xuân Đài Trần Khải Điền Trưởng CAP 0935424142 6 Công an xã Xuân Cảnh Nguyễn Quang Luân Trưởng CAX 0935949786 7 Công an xã Xuân Lộc Nguyễn Trung Hiếu Trưởng CAX 0905325404 8 Công an xã Xuân Thọ Võ Chấu Trưởng CAX 0985991382 9 Công an Phường Đông Hòa Đỗ Quốc Đại Trưởng CAP 0976975949 10 Công an Phường Hòa Hiệp Nguyễn Ngọc Văn Trưởng CAP 0913880034 11 Công an xã Hòa Xuân Nguyễn Hữu Tấn Trưởng CAX 0905244103 12 Công an xã Ea Bá Võ Ngọc Phê Trưởng CAX 0949744079 13 Công an xã Đức Bình Đinh Phạm Hoa Trưởng CAX 0868757333 14 Công an xã Ea Ly Nguyễn Văn Toàn Trưởng CAX 0984190366 15 Công an xã Sông Hinh Lê Văn Thắng Trưởng CAX 0985017026 16 Công an xã Tây Sơn Chu Quốc Doanh Trưởng CAX 0978015179 17 Công an xã Sơn Hòa Chu Đình Khánh Trưởng CAX 0905195387 18 Công an xã Vân Hòa Trương Văn Lùng Trưởng CAX 0968587786 19 Công an xã Suối Trai Nguyễn Ngọc Thắng Trưởng CAX 0988784979 20 Công an xã Xuân Phước Võ Nhật Quang Trưởng CAX 0898636355 21 Công an xã Phú Mỡ Trần Minh Tuấn Trưởng CAX 0944440071 22 Công an xã Đồng Xuân Nguyễn Xuân Huy Trưởng CAX 0982875419 23 Công an xã Xuân Lãnh Phan Thanh Bình Trưởng CAX 0984909027 24 Công an xã Hòa Thịnh Huỳnh Đức Tính Trưởng CAX 0982877767 25 Công an xã Sơn Thành Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng CAX 0903554654 26 Công an xã Hòa Mỹ Nguyễn Văn Lai Trưởng CAX 0903020372 27 Công an xã Tây Hòa Trần Xuân Thủy Trưởng CAX 0982289279 28 Công an xã Phú Hòa 1 Trần Quang Cảm Trưởng CAX 0976264275 29 Công an xã Phú Hòa 2 Ngô Tấn Dự Trưởng CAX 0905069277 30 Công an xã Ô Loan Nguyễn Thái Bình Trưởng CAX 0983949040 31 Công an xã Tuy An Tây Phùng Hoài Nam Trưởng CAX 0915397889 32 Công an xã Tuy An Bắc Nguyễn An Thành Trưởng CAX 0918957418 33 Công an xã Tuy An Đông Đặng Văn Phúc Trưởng CAX 0984292917 34 Công an xã Tuy An Nam Lê Đình Chương Trưởng CAX 0935797336 Ở trên là một số điện thoại được chia sẻ về cứu nạn cứu hộ. Báo Thanh Niên chuyển tải với hy vọng bà con cần đến để gọi. Song, theo ghi nhận, vùng ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên cũ rất rộng, mức độ rất nghiêm trọng. Nhiều nơi bị cúp điện, mất sóng điện thoại kéo dài nên rất có thể có số không liên lạc được.

11 người tử vong, 4 người mất tích

Ngày 20.11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngập lụt những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo báo cáo đến 11 giờ cùng ngày, 11 nạn nhân tử vong được ghi nhận tại nhiều địa phương. Trong đó, xã Tuy An Đông và xã Hòa Mỹ mỗi nơi có 2 người chưa rõ danh tính.

Xe khách bị nước cuốn xuống suối ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Các nạn nhân còn lại được xác định gồm: bà V.T.U (32 tuổi, phường Sông Cầu) tử vong do tường nhà đổ sập; bà N.T.M (91 tuổi, xã Xuân Phước); ông L.V.T (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) thiệt mạng khi thuyền bị lật lúc đưa người đi tránh lũ; ông L.N (95 tuổi) và vợ là bà N.T.C (90 tuổi, xã Tuy An Tây); 2 cháu L.T.B.N (16 tuổi) và L.T.N.T (10 tuổi, xã Hòa Xuân), bị đá sạt lở đè tử vong.

Tại xã Hòa Mỹ ghi nhận thêm 2 nạn nhân chưa xác định danh tính.

4 người mất tích gồm: anh H. (18 tuổi, xã Ô Loan), bị sóng lớn đánh lật thúng khi ra bè cá tại Hòn Lao Mái Nhà và 3 người tại xã Tuy An Đông chưa rõ danh tính.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 33.630 lượt nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập và 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp. Nước lũ dâng nhanh trong đêm 19 và sáng 20.11 khiến nhiều xã chìm trong biển nước.

Nhiều địa bàn như Yang Mao, Cư Pui, Ea Bung, Sông Hinh, Krông Bông… bị chia cắt hoàn toàn. Riêng xã Yang Mao có 8 căn nhà bị sập, 2 cầu trên tuyến Trường Sơn Đông bị đánh hỏng.

Trên toàn tỉnh hiện có 49 điểm sự cố giao thông gồm sạt lở và ngập sâu. Quốc lộ 19C xuất hiện nhiều đoạn xói lở hàng nghìn mét khối đất đá, các tuyến ĐT.643, ĐT.646 bị sạt lở lớn, giao thông gần như tê liệt.

Đường sắt Bắc Nam qua khu vực cũng bị ảnh hưởng nặng, nhiều đoạn nền đá bị cuốn trôi hoặc ngập đến 40 cm, buộc ngành đường sắt phong tỏa để chờ nước rút.

Trung tâm y tế bị ngập, nhiều vùng mất điện

Do nước lên nhanh và ngập sâu, điện lực phải cắt điện khẩn cấp nhiều khu vực để đảm bảo an toàn. Hàng loạt trung tâm y tế tuyến xã như Hòa Thịnh, Hòa Bình 1, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 3, An Nghiệp, An Định, An Dân, An Hiệp, Hòa Hội… bị ngập, cô lập hoặc cúp điện, gây khó khăn cho việc cấp cứu và chăm sóc y tế.

Ghi nhận đến 11 giờ trưa ngày 20.11 đã có 11 người tử vong và 4 người mất tích ẢNH: CTV

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ, 51 ô tô, 3 xe chuyên dụng và 47 ca nô.

Trong 5 ngày qua, lượng mưa tại vùng đông của tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) đo được 400 - 1.000 mm, có nơi vượt 1.100 mm, mực nước các sông lên rất cao.

Hơn 200 hồ thủy lợi và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh đã đầy nước và đang xả điều tiết. Theo dự báo, từ nay đến trưa 22.11, khu vực này còn mưa, có nơi mưa đến trên 300 mm. Lũ trên sông sẽ tiếp tục dâng cao trong 6 - 12 giờ tiếp theo.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.