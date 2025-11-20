Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/11/2025 09:18 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang phối hợp làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn.

Ngày 20.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại một tiệm spa trên địa bàn phường Sài Gòn.

TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn- Ảnh 1.

Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, tối 19.11, người dân khu vực thấy một người đàn ông đi vào tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn). Lát sau, họ nghe tiếng ồn ào thì chạy tới kiểm tra và phát hiện người đàn ông này đã tử vong bên trong tiệm.

Nhận tin báo, Công an phường Sài Gòn phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hoạt động tại tiệm spa cũng được tạm dừng. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tiệm spa cung cấp được các loại giấy phép liên quan hoạt động kinh doanh. Nhân viên cho hay người đàn ông là khách của tiệm spa, bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có tác động ngoại lực, nghi nạn nhân tử vong do đột quỵ.

Đến hơn 20 giờ, thi thể người đàn ông được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi qua đoạn đường ngập

TP.HCM: Nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi qua đoạn đường ngập

Đang đi bộ trên vỉa hè đường Đề Thám, một nam thanh niên bất ngờ ngã xuống, co giật, tử vong nghi bị điện giật. Thời điểm xảy ra vụ việc, đường bị ngập nước.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong phường Sài Gòn TP.HCM Đột quỵ tiệm spa Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận