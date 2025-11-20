TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

Ngày 20.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại một tiệm spa trên địa bàn phường Sài Gòn.

Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, tối 19.11, người dân khu vực thấy một người đàn ông đi vào tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn). Lát sau, họ nghe tiếng ồn ào thì chạy tới kiểm tra và phát hiện người đàn ông này đã tử vong bên trong tiệm.

Nhận tin báo, Công an phường Sài Gòn phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hoạt động tại tiệm spa cũng được tạm dừng. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tiệm spa cung cấp được các loại giấy phép liên quan hoạt động kinh doanh. Nhân viên cho hay người đàn ông là khách của tiệm spa, bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có tác động ngoại lực, nghi nạn nhân tử vong do đột quỵ.

Đến hơn 20 giờ, thi thể người đàn ông được đưa khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.