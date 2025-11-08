TP.HCM: Nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi qua đoạn đường ngập

Đến khuya 8.11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong nghi bị điện giật tại phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ).

Nam thanh niên nghi bị điện giật ngã gục khi qua đoạn đường ngập ẢNH: CTV

Hơn 20 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn khiến đường Đề Thám (đoạn qua địa chỉ 158 – 160) bị ngập. Lúc này, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ ngã xuống, co giật.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc tìm cách kéo nạn nhân ra khỏi khu vực ngập, sơ cứu và hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan di tản người dân, phong tỏa khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Gần hiện trường, công an ghi nhận một ổ cắm điện mắc vào hàng rào sắt.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho hay, gần hiện trường có một tủ điện song không có dấu hiệu bị rò rỉ, nhưng hàng rào sắt nơi có măc một ổ cắm điện có dấu hiệu nhiễm điện.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân nghi bị điện giật dẫn đến tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.