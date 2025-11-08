Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi qua đoạn đường ngập

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/11/2025 23:54 GMT+7

Đang đi bộ trên vỉa hè đường Đề Thám, một nam thanh niên bất ngờ ngã xuống, co giật, tử vong nghi bị điện giật. Thời điểm xảy ra vụ việc, đường bị ngập nước.

Đến khuya 8.11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong nghi bị điện giật tại phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ).

- Ảnh 1.

Nam thanh niên nghi bị điện giật ngã gục khi qua đoạn đường ngập

ẢNH: CTV

Hơn 20 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn khiến đường Đề Thám (đoạn qua địa chỉ 158 – 160) bị ngập. Lúc này, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ ngã xuống, co giật.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc tìm cách kéo nạn nhân ra khỏi khu vực ngập, sơ cứu và hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan di tản người dân, phong tỏa khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Gần hiện trường, công an ghi nhận một ổ cắm điện mắc vào hàng rào sắt. 

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho hay, gần hiện trường có một tủ điện song không có dấu hiệu bị rò rỉ, nhưng hàng rào sắt nơi có măc một ổ cắm điện có dấu hiệu nhiễm điện.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân nghi bị điện giật dẫn đến tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Người dân phát hiện 2 anh em ruột tử vong dưới ruộng ở thành phố Thủ Đức cũ (TP.HCM), nghi tử vong do điện giật lúc xuyệt cá.

Khám phá thêm chủ đề

Điện giật công an TP.HCM mưa lớn ngập nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận