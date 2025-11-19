Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bị 2 xe container kẹp giữa, nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi học

Trần Duy Khánh
19/11/2025 10:58 GMT+7

Sáng nay, người anh trai chở em gái lớp 9 đến trường học thì chẳng may va chạm với 2 xe container khiến nữ sinh tử vong thương tâm.

Ngày 19.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở bên hông cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, Bình Dương cũ) khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

TP.HCM: Bị 2 xe container kẹp giữa, nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi học - Ảnh 1.

Bị 2 xe container kẹp giữa, nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi học

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nạn nhân là nữ sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở ở phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cũ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nữ sinh được người anh trai chạy xe máy chở đến trường học. Khi xe máy đến đoạn bên hông cầu vượt Sóng Thần (đường Xuyên Á, phường Dĩ An) thì bị kẹp giữa bởi 2 xe container cùng chiều. Trong đó, 1 xe đang đậu ở lề đường.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 anh em ngã ra đường, nữ sinh bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ, anh trai xây xát nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy lọt giữa 2 xe container.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn chết người.

