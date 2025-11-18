Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhóm công nhân chém nhau khiến 1 người tử vong ở TP.HCM khai gì?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
18/11/2025 21:06 GMT+7

Mâu thuẫn khi làm cùng công ty ở TP.HCM, 9 người tham gia vụ hỗn chiến, sử dụng hung khí đuổi chém nhau khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tối 18.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ những người liên quan vụ hỗn chiến vào chiều 16.11 ở phường Thuận Giao (Bình Dương cũ), khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Nhóm công nhân chém nhau ở TPHCM khiến 1 người tử vong: Diễn biến vụ việc - Ảnh 1.

Camera ghi lại nhóm công nhân đuổi chém nhau khiến 1 người tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong đó, 5 người bị các trinh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ ngày 17.11 khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh An Giang. 2 người khác đã bị công an bắt giữ trước đó, chiều 16.11, sau khi vụ án xảy ra ít giờ.

Công an xác định có tất cả 9 người tham gia vụ hỗn chiến, đều là nam giới, cùng quê An Giang.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định mâu thuẫn xuất phát từ 2 công nhân cùng làm chung 1 công ty ở phường Thuận Giao. Sau đó, họ rủ thêm đồng hương tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Đến chiều 16.11, một nhóm 5 người và một nhóm 4 người cầm theo nhiều hung khí đuổi chém nhau tại xóm trọ trên đường Thuận Giao 19. Hậu quả làm 2 người (thuộc nhóm 4 người) bị thương nặng, đi cấp cứu. Sau đó, 1 người đã tử vong.

Gây án xong, nhóm 5 người bỏ trốn về An Giang và bị các trinh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong chém nhau TP.HCM công nhân công an
