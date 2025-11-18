Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 ca nhiễm cúm tử vong, số người mắc tăng liên tục

Liên Châu
Liên Châu
18/11/2025 16:11 GMT+7

Hệ thống giám sát dịch tại Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm cúm tử vong trong năm nay. Số ca mắc cúm đang tăng liên tục, với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng.

Chưa ghi nhận virus cúm biến đổi độc lực

Trước số mắc và nhập viện do nhiễm cúm tăng trong các tuần gần đây, ngày 18.11, Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, trong năm 2025, số mắc giảm ở giữa năm và tăng trở lại trong 3 tháng gần đây với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng.

3 ca nhiễm cúm tử vong, ghi nhận 132.000 ca mắc - Ảnh 1.

Nhiều ca biến chứng nặng do nhiễm cúm phải nhập viện

ẢNH BVCC

11 tháng của năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 có 267.401 ca mắc, 6 tử vong, số mắc cúm năm nay giảm 54,8%; số tử vong giảm 3 trường hợp.

Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.

Hệ thống giám sát cũng ghi nhận sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa, bệnh do vi rút RSV, bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, nhất là khu vực miền Bắc.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch.

Đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.

Vệ sinh môi trường sống, thường xuyên vệ sinh, lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại…

Thường xuyên thực hiện các biện pháp làm thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên vào phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị, hội thảo để tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ lây bệnh.

Nâng cao thể trạng, thực hiện lối sống lành mạnh; có chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực để nâng cao sức đề kháng.

Khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí kịp thời. Không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng vi rút để điều trị tại nhà nếu không có chỉ định của cán bộ y tế.

Tin liên quan

Biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất do cúm A

Biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất do cúm A

Dù rất nhiều người mắc và tự khỏi nhưng cúm A không lành tính. Đau ngực, tím tái, khó thở, mệt đột ngột... là dấu hiệu của các triệu chứng nguy hiểm do cúm A.

Cúm A tăng nhanh tại Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế nhiễm cúm bệnh viện Hô hấp môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận