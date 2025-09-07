Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thông tin mới nhất về các biến thể SARS-CoV-2

Nam Sơn
Nam Sơn
07/09/2025 07:04 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi một số biến thể SARS-CoV-2, gồm: biến thể quan tâm - JN.1; biến thể giám sát - XFG, NB.1.8.1, LP.8.1, KP.3, KP.3.1.1 và XEC.

Theo WHO, vi rút thường thay đổi và tiến hóa khi chúng lây lan giữa người với người theo thời gian. Khi những thay đổi này trở nên khác biệt đáng kể so với vi rút đã được phát hiện trước đó, các loại vi rút mới này được gọi là biến thể. Với các biến thể Covid-19, các nhà khoa học lập bản đồ vật liệu di truyền của vi rút (giải trình tự gen) để xác định sự khác biệt và phát hiện thay đổi.

Trong đó, biến thể đang được giám sát (VUM) là biến thể cần được ưu tiên theo dõi và chú ý, đánh giá nguy cơ. Còn biến thể quan tâm (VOI) là biến thể có những thay đổi ảnh hưởng đến hành vi hoặc tác động tiềm tàng đến sức khỏe con người. VOI cũng có thể có khả năng lây lan cao hơn, cho thấy nguy cơ mới nổi đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Đến ngày 10.8.2025, biến thể phổ biến nhất - XFG - chiếm 67% tổng số trình tự được báo cáo từ các quốc gia, tăng so với mức 45% (1 tháng trước đó). Biến thể NB.1.8.1 chiếm 22%, giảm so với mức 29% trong tuần kết thúc vào ngày 13.7.2025. Tất cả các biến thể khác đều cho thấy xu hướng giảm hoặc ổn định. Bằng chứng hiện có cho thấy XFG và NB.1.8.1 không gây ra thêm rủi ro sức khỏe cộng đồng so với các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành khác.

Tại VN, Bộ Y tế cho biết có 415 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận trong tháng 7 và 8 trong tổng số 14.995 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận trong hơn 8 tháng qua. Trong đó, 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong sau mắc Covid-19. 

Tin liên quan

Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19

Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19

Trong tháng gần đây nhất, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 415 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

SARS-COV-2 Tổ chức y tế thế giới Covid-19 WHO JN.1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận