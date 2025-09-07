Thông tin mới nhất về các biến thể SARS-CoV-2

Theo WHO, vi rút thường thay đổi và tiến hóa khi chúng lây lan giữa người với người theo thời gian. Khi những thay đổi này trở nên khác biệt đáng kể so với vi rút đã được phát hiện trước đó, các loại vi rút mới này được gọi là biến thể. Với các biến thể Covid-19, các nhà khoa học lập bản đồ vật liệu di truyền của vi rút (giải trình tự gen) để xác định sự khác biệt và phát hiện thay đổi.

Trong đó, biến thể đang được giám sát (VUM) là biến thể cần được ưu tiên theo dõi và chú ý, đánh giá nguy cơ. Còn biến thể quan tâm (VOI) là biến thể có những thay đổi ảnh hưởng đến hành vi hoặc tác động tiềm tàng đến sức khỏe con người. VOI cũng có thể có khả năng lây lan cao hơn, cho thấy nguy cơ mới nổi đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Đến ngày 10.8.2025, biến thể phổ biến nhất - XFG - chiếm 67% tổng số trình tự được báo cáo từ các quốc gia, tăng so với mức 45% (1 tháng trước đó). Biến thể NB.1.8.1 chiếm 22%, giảm so với mức 29% trong tuần kết thúc vào ngày 13.7.2025. Tất cả các biến thể khác đều cho thấy xu hướng giảm hoặc ổn định. Bằng chứng hiện có cho thấy XFG và NB.1.8.1 không gây ra thêm rủi ro sức khỏe cộng đồng so với các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành khác.

Tại VN, Bộ Y tế cho biết có 415 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận trong tháng 7 và 8 trong tổng số 14.995 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận trong hơn 8 tháng qua. Trong đó, 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong sau mắc Covid-19.