Sức khỏe

Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
03/09/2025 16:07 GMT+7

Trong tháng gần đây nhất, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 415 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong.

3 ca mắc Covid-19 tử vong có nhiều bệnh nền

Bộ Y tế cho biết, trong tháng gần đây nhất (từ 17.7 - 17.8), cả nước ghi nhận 415 trường hợp mắc Covid-19, không có tử vong. 

8 tháng qua, cả nước ghi nhận 14.995 trường hợp mắc Covid-19, trong đó tại TP.HCM ghi nhận 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong sau mắc Covid-19.

Bộ Y tế cũng cho biết đang làm thủ tục tiêu hủy vật tư, thuốc hết hạn phòng dịch Covid-19.

Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19- Ảnh 1.

Các địa phương chủ động khu điều trị cách ly Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm

ẢNH: THANH NHÀN

Đánh giá nguy cơ ghi nhận ca bệnh chikungunya, dù trong nước hiện chưa ghi nhận, Bộ Y tế  đang xây dựng dự thảo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh này.   

Theo Bộ Y tế, virus chikungunya gây sốt cao và đau khớp dữ dội, hiện chưa có thuốc đặc hiệu. Nếu trong gia đình có người bị sốt đột ngột kèm theo đau khớp, cần được đưa đến khám tại cơ sở y tế càng sớm càng tốt, nhất là nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp triệu chứng nặng hoặc hồi phục chậm. 

Các nhóm này bao gồm người trên 65 tuổi; trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; phụ nữ mang thai; người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hoặc các bệnh lý khác. Với những nhóm có nguy cơ cao, việc đi khám khi có triệu chứng chikungunya là đặc biệt quan trọng để tránh trở nên nghiêm trọng.

Gia tăng ca viêm não do não mô cầu 

Bộ Y tế cũng cho biết, một số tỉnh, thành đã ghi nhận rải rác ca bệnh liên cầu lợn như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hưng Yên, Thanh Hóa. Trong tháng 8, cả nước ghi nhận 10 trường hợp mắc liên cầu lợn. Từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận 84 trường hợp, 1 ca tử vong.

Đáng lưu ý, ca bệnh viêm màng não do não mô cầu hiện đã ghi nhận 79 trường hợp mắc, tăng 67 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024 (12 ca). Riêng trong tháng 7, tháng 8, cả nước ghi nhận 46 trường hợp mắc.

Với viêm não virus, các ca bệnh ghi nhận giảm so với cùng kỳ 2025; dịch bệnh sởi cũng giảm liên tục trong các tuần gần đây.

Bộ Y tế và các tỉnh, thành đang tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh: sởi, Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, chikungunya, liên cầu lợn, đồng thời theo dõi chặt chẽ trường hợp mắc bệnh không rõ nguyên nhân, các dịch bệnh mới nổi.

