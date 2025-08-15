Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

WHO khuyến cáo về nguy cơ bệnh chikungunya với Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
15/08/2025 08:32 GMT+7

'Bệnh tật không có biên giới, và chúng ta có thể thấy bệnh chikungunya sẽ tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, nơi muỗi Aedes đang hoạt động', đó là đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam về nguy cơ bệnh dịch chikungunya.

Theo WHO, mặc dù cho đến nay cơ quan y tế chưa báo cáo ca bệnh nào, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ bệnh chikungunya sẽ xuất hiện tại Việt Nam (VN). WHO đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để theo dõi tình hình, chia sẻ thông tin và hỗ trợ công tác chuẩn bị cũng như ứng phó của VN. WHO cũng đang lên kế hoạch cho các hoạt động truyền thông nhằm hỗ trợ nỗ lực của Bộ Y tế.

WHO lưu ý, điều quan trọng là người dân cần biết biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh chikungunya (và sốt xuất huyết) là tránh bị muỗi đốt.

WHO khuyến cáo mọi người nên mặc quần áo che kín da để tránh muỗi đốt vào ban ngày, sử dụng thuốc chống muỗi trên vùng da hở, dùng lưới chống muỗi ở cửa sổ và cửa ra vào để ngăn muỗi vào nhà. Nên sử dụng màn chống muỗi có tẩm hóa chất cho những người ngủ vào ban ngày, như trẻ nhỏ, người bệnh hoặc người cao tuổi. Ở khu vực xung quanh nhà, mọi người nên che đậy hoặc loại bỏ các nơi muỗi có thể sinh sản như thùng chứa nước, chai lọ, lốp xe…

Nếu có người trong gia đình bị sốt đột ngột kèm theo đau khớp, cần đưa họ đến khám tại cơ sở y tế càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu họ thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp triệu chứng nặng hoặc hồi phục chậm. Các nhóm này bao gồm người trên 65 tuổi; trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; phụ nữ mang thai; và người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hoặc các bệnh lý khác. Đối với những nhóm có nguy cơ cao, việc đi khám khi có triệu chứng chikungunya là đặc biệt quan trọng.

Trong tuần đầu tiên của bệnh, bệnh nhân nghi ngờ mắc chikungunya cần tránh bị muỗi đốt để ngăn ngừa lây truyền bệnh.

Tin liên quan

Virus chikungunya gây bệnh 'người đi khom lưng'

Virus chikungunya gây bệnh 'người đi khom lưng'

Virus chikungunya gây những cơn đau khớp nghiêm trọng, với nhiều đợt dịch lớn bùng phát ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc.

Bệnh chikungunya: Những thông tin có thể bạn chưa biết

3 biện pháp phòng bệnh chikungunya

Khám phá thêm chủ đề

Chikungunya muỗi đốt Bộ Y tế WHO
