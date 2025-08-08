WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người nhiễm vi rút chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp.

Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, một số người có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tỷ lệ tử vong ở bệnh này là thấp, nhưng vẫn có nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi mắc bệnh nền.



