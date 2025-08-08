Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người
Video Thế giới

WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người

Trúc Huỳnh - Tuyết Lan
08/08/2025 16:53 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm vi rút chikungunya và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.

WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người

WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người nhiễm vi rút chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp.

Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, một số người có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tỷ lệ tử vong ở bệnh này là thấp, nhưng vẫn có nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi mắc bệnh nền.


Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Hơn hai năm sau khi chấm dứt các quy trình khẩn cấp chống đại dịch, Trung Quốc đã khôi phục một số biện pháp kiểm soát của thời Covid-19 tại tỉnh Quảng Đông nhằm ngăn chặn đà lây lan dịch chikungunya truyền qua muỗi.

Chikungunya ECDC Phật Sơn CDC Trung Quốc vi rút muỗi đốt tỉnh Quảng Đông WHO muỗi sốt Phòng ngừa dịch bệnh Triệu chứng Khai báo đau khớp đau đầu Truyền nhiễm Bệnh truyền nhiễm vi rút Chikungunya
