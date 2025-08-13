Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Virus chikungunya gây bệnh 'người đi khom lưng'

Liên Châu
Liên Châu
13/08/2025 16:05 GMT+7

Virus chikungunya gây những cơn đau khớp nghiêm trọng, với nhiều đợt dịch lớn bùng phát ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc.

Đau khớp dữ dội do virus chikungunya

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Singapore.

Đây là căn bệnh do muỗi vằn truyền, gây sốt cao và đau khớp dữ dội, từng bùng phát thành nhiều đợt dịch lớn ở Đông Nam Á và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam nếu không chủ động phòng chống.

Virus chikungunya gây bệnh 'người đi khom lưng'- Ảnh 1.

Virus chikungunya gây đau khớp dữ dội, sốt cao

ẢNH: TNO

"Dịch bệnh chikungunya còn được gọi là "bệnh người đi khom lưng". Nguyên nhân do cùng với sốt cao đột ngột (thường trên 39 độ C), bệnh nhân còn kèm theo đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban, đôi khi sưng quanh khớp. Cơn đau khớp có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí hàng tháng, làm bệnh nhân khó di chuyển, phải khom lưng khi đi lại", bác sĩ Huyền cho biết.

Bộ Y tế đánh giá, tại Việt Nam, muỗi truyền bệnh chikungunya đang vào thời kỳ cao điểm, mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương; đồng thời đang là mùa hè, nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

Tăng cường giám sát ca bệnh xâm nhập

Bệnh chikungunya lần đầu được ghi nhận vào năm 1952 tại miền nam Tanzania (châu Phi). Tên gọi xuất phát từ ngôn ngữ địa phương, nghĩa là "người đi khom lưng", mô tả dáng đi khom người đặc trưng của bệnh nhân khi chịu những cơn đau khớp nghiêm trọng.

Tác nhân gây bệnh là virus chikungunya (CHIKV). Virus tồn tại tự nhiên ở các loài linh trưởng (khỉ) và một số động vật có vú khác, nhưng nguồn lây trực tiếp cho người chủ yếu là muỗi vằn aedes aegypti và aedes albopictus, cũng chính là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. 

Khi muỗi đốt người hoặc động vật nhiễm bệnh, virus sẽ theo tuyến nước bọt của muỗi xâm nhập vào máu người lành.

Sau khi bị muỗi đốt, bệnh thường ủ từ 3 - 7 ngày (có thể ngắn 1 ngày hoặc dài tới 12 ngày). Người bệnh có thể lây truyền virus cho muỗi từ 1 ngày trước khi khởi sốt và kéo dài trong khoảng 6 ngày đầu của bệnh. Triệu chứng của bệnh chikungunya khá giống sốt xuất huyết và một số bệnh do virus khác, dễ khiến người bệnh chủ quan hoặc nhầm lẫn.

Hiện, bệnh chikungunya đã được ghi nhận ở hơn 60 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Đông Nam Á, giai đoạn 2005 - 2007, nhiều đợt dịch lớn bùng phát tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan với hàng trăm nghìn ca mắc. Từ 2008 - 2011, bệnh tiếp tục lan rộng tới Myanmar, Philippines…

Bác sĩ Huyền lưu ý, bệnh chikungunya tuy hiếm khi gây tử vong, nhưng những cơn đau khớp kéo dài và khả năng lây lan nhanh khiến nó trở thành mối đe dọa không thể xem nhẹ. Chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay từ hôm nay chính là cách bảo vệ tốt nhất cho gia đình và cộng đồng.

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh chikungunya, vì vậy phòng chống muỗi và diệt lăng quăng, bọ gậy là biện pháp quan trọng nhất. Mỗi gia đình cần thường xuyên loại bỏ các ổ nước đọng, nơi muỗi đẻ trứng, đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và bể cảnh, thu dọn phế thải có thể chứa nước mưa. Khi ngủ nên mắc màn, mặc quần áo dài tay, sử dụng kem xua muỗi và phối hợp phun hóa chất diệt muỗi khi có dịch.

Ngoài ra, cần tăng cường giám sát tại cửa khẩu và vùng nguy cơ cao; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế và tổ chức diệt lăng quăng, muỗi ngay từ khi chưa có dịch.

Để chẩn đoán bệnh cần thực hiện tại cơ sở y tế, với các xét nghiệm đặc hiệu như elisa để phát hiện kháng thể hoặc kháng nguyên virus, hoặc PCR để tìm vật liệu di truyền của virus.

Tin liên quan

Việt Nam nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh

Việt Nam nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh

Đợt bùng phát chikungunya ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc trong nửa đầu năm 2025. Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập và lây lan nhanh.

3 biện pháp phòng bệnh chikungunya

Khám phá thêm chủ đề

đau khớp Chikungunya bệnh viện muỗi đốt virus đau đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận