Người về từ nơi có dịch bệnh chikungunya theo dõi sức khỏe trong 12 ngày

Ngày 10.8, Bộ Y tế cho biết dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc. Điều này làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh.

Trong nước chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên, do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh chikungunya) đang vào thời kỳ cao điểm, có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

Để chủ động phòng, chống bệnh chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường (như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống chikungunya.

Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện các biện pháp diệt muỗi, phòng ngừa muỗi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, các điểm du lịch và các cơ sở y tế, đặc biệt đối với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch, để kịp thời phát hiện sớm và triển khai biện pháp phòng chống hiệu quả.

Bệnh Chikungunya bùng phát trên thế giới, TP.HCM giám sát phát hiện ra sao?

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết sẽ sớm có cuộc họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế để kịp thời đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, giám sát tại cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ cao xâm nhập Việt Nam. Đồng thời, Cục Quản lý khám, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến. Chỉ đạo ngành y tế các địa phương chuẩn bị đầy đủ thuốc, máy móc, thiết bị, vật tư điều trị cấp cứu bệnh nhân.