3 biện pháp phòng bệnh chikungunya

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), muỗi vằn thường trú đậu ở các góc tối trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi, đồ dùng… Muỗi vằn đẻ trứng, sinh sản ở các ao, vũng nước hoặc các dụng cụ chứa nước sạch ở trong và xung quanh nhà như bể nước, chum, vại, lu, khạp, giếng nước, hốc cây…, các đồ vật hoặc đồ phế thải có chứa nước như lọ hoa, bát nước kê chạn, lốp xe, vỏ dừa… Muỗi vằn phát triển mạnh vào mùa mưa.

Như vậy, để diệt muỗi vằn truyền bệnh, cần kết hợp 3 biện pháp: loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; sử dụng các biện pháp xua đuổi và diệt muỗi; phun thuốc diệt muỗi khi cần thiết.

Trong đó, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, giếng, chum, vại...) để diệt lăng quăng; thay, rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ (lu, khạp…) hằng tuần…

Chu kỳ sinh sản của muỗi vằn Aedes aegypti là khoảng 10 - 15 ngày và có tính lặp lại. Thường xuyên thay rửa các dụng cụ, thay nước bình hoa là để trứng muỗi, bọ gậy không thể phát triển thành muỗi trưởng thành.

Một chiếc bẫy muỗi nhằm chống dịch chikungunya tại đảo Réunion (Pháp) Ảnh: AFP

Một lưu ý quan trọng, không để đọng nước vì nó sẽ trở thành nơi muỗi đẻ trứng, bằng cách: thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Có thể cho thêm muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn, tủ.

Muỗi vằn cái truyền bệnh đốt người vào ban ngày, đốt mạnh nhất vào sáng sớm và chiều tối. Do đó, ngoài biện pháp diệt muỗi, cần phòng chống muỗi đốt bằng cách: mặc quần áo dài tay; ngủ trong màn (mùng) kể cả ban ngày; dùng bình xịt diệt muỗi, nhang muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi; dùng rèm che, màn diệt muỗi. Có thể sử dụng lưới chắn cửa sổ và cửa ra vào để ngăn muỗi xâm nhập vào nhà. Có thể bôi thuốc chống muỗi lên da hoặc quần áo theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

Ngoài ra, có thể sử dụng màn chống muỗi đã được xử lý bằng thuốc diệt côn trùng để chống muỗi đốt vào ban ngày cho trẻ nhỏ, người bệnh, người già…

Người bị bệnh do muỗi truyền cần nằm trong màn, chủ động tránh muỗi đốt bằng nhiều biện pháp như kể trên, để tránh lây lan bệnh cho người khác qua muỗi đốt mang vi rút.

Mỗi gia đình cần phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Việc phun hóa chất chỉ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chỉ phun ở những khu vực có dịch bệnh, đảm bảo đủ nồng độ, đúng thời điểm và đúng kỹ thuật, để bảo đảm diệt muỗi hiệu quả và tránh nguy cơ muỗi kháng hóa chất.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong thời gian bùng phát dịch, thuốc diệt côn trùng có thể được phun để diệt muỗi trưởng thành đang bay, phun lên bề mặt bên trong và xung quanh vật chứa muỗi, xử lý nước trong vật chứa để diệt ấu trùng muỗi non. Cơ quan y tế cũng có thể thực hiện biện pháp này như một biện pháp khẩn cấp để kiểm soát quần thể muỗi.