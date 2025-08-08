Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh Chikungunya: Dấu hiệu và những ai có thể gặp nguy hiểm?

Thiên Lan
Thiên Lan
08/08/2025 19:14 GMT+7

Chikungunya - bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền đã trở thành mối lo ngại đáng kể đối với khách du lịch trên toàn cầu. Căn bệnh gây đau khớp nghiêm trọng này hiện đã lan rộng đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Sự lây lan của bệnh chikungunya có thể là do điều kiện khí hậu thuận lợi cho muỗi và việc đi lại tăng lên.

Cách thức lây lan chikungunya

Virus chikungunya lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi cái bị nhiễm bệnh, phổ biến nhất là muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus - còn được gọi là muỗi vằn. Chúng chủ yếu đốt vào ban ngày, với hoạt động cao điểm thường vào sáng sớm và chiều muộn, theo Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ).

Virus không lây lan từ người sang người qua tiếp xúc cơ thể hoặc nước bọt nhưng có thể lây truyền qua đường máu.

Bệnh Chikungunya: Cách nhận biết và những ai có thể gặp nguy hiểm? - Ảnh 1.

Virus chikungunya lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi cái bị nhiễm bệnh

Ảnh minh họa: AI

Dấu hiệu và triệu chứng

Các triệu chứng thường xuất hiện từ 3 - 7 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Sốt và đau khớp là những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh chikungunya. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người. Nhiều người cảm thấy đau khớp dữ dội. Một số người có thể có các triệu chứng nhẹ đến mức nhầm với một bệnh khác nên không đi khám bệnh.

Các triệu chứng khác khi bị bệnh chikungunya có thể bao gồm: Đau đầu, đau cơ, nhạy cảm với ánh sáng, sưng khớp, phát ban, mệt mỏi và buồn nôn.

Mặc dù hầu hết mọi người đều hồi phục hoàn toàn trong vòng 1 đến 2 tuần, nhưng trong một số trường hợp, đau khớp có thể kéo dài hàng tháng.

Những ai có thể gặp nguy hiểm?

Các biến chứng nghiêm trọng khi bị bệnh chikungunya rất hiếm gặp, xảy ra ở khoảng 1/1.000 trường hợp.

Những người sau đây có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng hơn:

  • Trẻ sơ sinh.
  • Người lớn tuổi (65 tuổi trở lên).
  • Người có bệnh nền, bao gồm: Tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim.

Tử vong do nhiễm virus này rất hiếm. Đã có một số trường hợp người bệnh báo cáo các triệu chứng tim, mắt hoặc thần kinh kéo dài sau khi khỏi bệnh, theo Cleveland Clinic

Phòng ngừa và điều trị

Hiện chưa có thuốc điều trị bệnh chikungunya, chỉ tập trung vào việc kiểm soát các triệu chứng.

Vì vậy, phòng ngừa muỗi đốt là rất quan trọng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người tự bảo vệ mình bằng các biện pháp phòng chống muỗi.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
