Muỗi truyền bệnh chikungunya có tại Việt Nam

Trước thông tin thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm virus chikungunya và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu, một chuyên gia của Bộ Y tế, với nhiều năm nghiên cứu về loài muỗi, cho hay, bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền.

Phun thuốc diệt muỗi ở Hồng Kông ngày 7.8 ẢNH: REUTERS

Các nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam cho thấy loài muỗi này khá phổ biến nhưng bệnh chikungunya ít gặp tại Việt Nam. Nhiều năm trước, một số giám sát huyết thanh học thì có ghi nhận dương tính nhưng thực tế ghi nhận rất ít.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cơ quan này đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chikungunya là một căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng của bệnh chikungunya tương tự như triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến bệnh chikungunya dễ bị chẩn đoán sai và khiến các quốc gia khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Sốt chikungunya gây sốt và đau khớp, thường làm suy nhược cơ thể và có thể kéo dài; các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện có hai loại vắc xin chikungunya đã được phê duyệt theo quy định tại một số quốc gia và, hoặc được khuyến nghị sử dụng cho các nhóm dân số có nguy cơ, nhưng các loại vắc xin này chưa được phổ biến rộng rãi hoặc sử dụng rộng rãi.

WHO cũng cho biết, hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau (như paracetamol) để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này.

Các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do bệnh chikungunya rất hiếm và thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc người già có các vấn đề sức khỏe khác kèm theo.







