Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Muỗi truyền bệnh chikungunya có tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
08/08/2025 14:36 GMT+7

Bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền. Tại Việt Nam muỗi này khá phổ biến, nhưng bệnh chikungunya ít ghi nhận.

Trước thông tin  thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm virus chikungunya và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu, một chuyên gia của Bộ Y tế, với nhiều năm nghiên cứu về loài muỗi, cho hay, bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền. 

Muỗi truyền bệnh chikungunya có lưu hành tại Việt Nam - Ảnh 1.

Phun thuốc diệt muỗi ở Hồng Kông ngày 7.8

ẢNH: REUTERS

Các nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam cho thấy loài muỗi này khá phổ biến nhưng bệnh chikungunya ít gặp tại Việt Nam. Nhiều năm trước, một số giám sát huyết thanh học thì có ghi nhận dương tính nhưng thực tế ghi nhận rất ít.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cơ quan này đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chikungunya là một căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng của bệnh chikungunya tương tự như triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến bệnh chikungunya dễ bị chẩn đoán sai và khiến các quốc gia khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Sốt chikungunya gây sốt và đau khớp, thường làm suy nhược cơ thể và có thể kéo dài; các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện có hai loại vắc xin chikungunya đã được phê duyệt theo quy định tại một số quốc gia và, hoặc được khuyến nghị sử dụng cho các nhóm dân số có nguy cơ, nhưng các loại vắc xin này chưa được phổ biến rộng rãi hoặc sử dụng rộng rãi. 

WHO cũng cho biết, hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau (như paracetamol) để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này.

Các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do bệnh chikungunya rất hiếm và thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc người già có các vấn đề sức khỏe khác kèm theo.



Tin liên quan

Bình Phước: 2 người chết do sốt xuất huyết, tăng cường phòng chống bệnh Chikungunya

Bình Phước: 2 người chết do sốt xuất huyết, tăng cường phòng chống bệnh Chikungunya

Bình Phước ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết giảm sâu 84,1% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên hiện đã ghi nhận 2 ca tử vong.

Chuyên gia cảnh báo sốt xuất huyết nguy cơ bùng phát

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế WHO Chikungunya virus đau đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận