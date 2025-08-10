Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Việt Nam nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh

Liên Châu
Liên Châu
10/08/2025 13:49 GMT+7

Đợt bùng phát chikungunya ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc trong nửa đầu năm 2025. Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập và lây lan nhanh.

Ngày 10.8, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đợt bùng phát chikungunya ở tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh chikungunya trong nửa đầu năm 2025, đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này. 

Tất cả các trường hợp được báo cáo đều ở mức độ nhẹ, không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong.

Việt Nam nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh- Ảnh 1.

Tăng cường giám sát dịch bệnh chikungunya tại cửa khẩu, các điểm du lịch, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch

ẢNH: SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Theo thông tin từ báo chí nước ngoài, Singapore có báo cáo, từ đầu năm đến ngày 2.8, ghi nhận 17 ca mắc sốt do virus chikungunya, nhiều hơn gấp đôi so với 8 ca ghi nhận vào cùng kỳ năm 2024; ít nhất 13 trường hợp từng đi tới những vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài. 

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay (8.8), hệ thống giám sát chưa ghi nhận báo cáo trường hợp bệnh chikungunya từ các địa phương.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc. Điều này làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên, do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

Trước tình hình này, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, các điểm du lịch và các cơ sở y tế, đặc biệt đối với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch, để kịp thời phát hiện sớm và triển khai biện pháp phòng chống hiệu quả.

