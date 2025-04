Sau bữa lòng lợn, người đàn ông nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Liên cầu lợn gây bệnh nguy kịch ở người

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang điều trị cho nam bệnh nhân T.V.L. (49 tuổi, ngụ tại Thái Bình) nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn. Bệnh nhân có các ban xuất huyết hoại tử vùng mặt lan xuống toàn thân, đặc biệt tập trung ở 2 chân và 2 tay.





Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, ban xuất huyết hoại tử lan rộng toàn thân do liên cầu lợn ẢNH: THANH ĐẶNG

Trước đó, rạng sáng ngày 13.4, ông L. đột ngột sốt cao 40 độ C, rét run, đau bụng dữ dội, đi ngoài nhiều, cơ thể mệt lả, nhức mỏi toàn thân, huyết áp tụt mạnh. Sau đó, ông L. được đưa đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, ông được chẩn đoán mắc liên cầu khuẩn lợn ở người (Streptococcus suis). Nguyên nhân nhiễm liên cầu lợn được các bác sĩ nhận định, có thể liên quan đến việc ông đã ăn lòng lợn khoảng một tuần trước đó.

Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, xuất hiện ban xuất huyết hoại tử lan rộng toàn thân, đặc biệt ở vùng mặt và tứ chi".

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, hồi sức dịch, thở máy, lọc máu và truyền các chế phẩm máu cần thiết (khối tiểu cầu, huyết tương tươi). Tuy nhiên, tình trạng hiện vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ Khiêm, liên cầu lợn là loại vi khuẩn nguy hiểm có thể lây từ lợn sang người qua thực phẩm chưa nấu chín hoặc qua vết thương hở. Bệnh do liên cầu khuẩn lợn hiện chưa có vắc xin. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại những di chứng nặng nề như điếc, tổn thương thần kinh hoặc suy đa tạng. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn ở người.

Để phòng ngừa, bác sĩ Khiêm khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, lòng lợn hay bất kỳ sản phẩm nào từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi mua thịt, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh thịt có màu sắc bất thường, dấu hiệu phù nề hoặc xuất huyết.

Người tham gia giết mổ, chế biến thịt lợn cần đeo găng tay, khẩu trang và vệ sinh tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc. Nếu có vết thương hở ở tay chân, cần băng kín bằng gạc không thấm nước trước khi xử lý thực phẩm sống. Ngoài ra, với đồ ăn sẵn mua ngoài hàng, người dân nên chần lại bằng nước sôi hoặc nấu kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.