Sức khỏe

Biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất do cúm A

Liên Châu
Liên Châu
17/11/2025 10:17 GMT+7

Dù rất nhiều người mắc và tự khỏi nhưng cúm A không lành tính. Đau ngực, tím tái, khó thở, mệt đột ngột... là dấu hiệu của các triệu chứng nguy hiểm do cúm A.

 Virus cúm A tấn công phổi 

"Khi chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mạn tính, cúm A có thể chuyển biến nhanh và gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng", bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Quốc Bảo, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội), lưu ý.

Biến chứng đáng sợ và nguy hiểm do cúm A - Ảnh 1.

Bệnh nhân cúm A được điều trị cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội)

ẢNH: VÂN ANH

Theo bác sĩ Bảo, biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất là viêm phổi nặng do nhiễm cúm A. Virus cúm tấn công trực tiếp vào phổi, gây tổn thương phế nang và giảm khả năng trao đổi khí. Người bệnh xuất hiện ho nhiều, khó thở, đau ngực, tím tái, thở nhanh và có thể suy hô hấp trong thời gian rất ngắn. 

Viêm phổi do cúm A thường tiến triển nhanh hơn các loại viêm phổi khác, dễ dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Đây cũng là nguyên nhân chính gây tử vong do cúm.

Tái sốt do bội nhiễm

Lưu ý về một số biến chứng nguy hiểm khác do virus cúm A, bác sĩ Bảo cho biết, cúm A có thể gây bội nhiễm vi khuẩn như phế cầu, tụ cầu vàng hoặc Haemophilus influenzae. Khi hệ miễn dịch suy yếu, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập đường hô hấp và gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang hoặc nhiễm khuẩn huyết. 

Trong nhiều trường hợp, người bệnh tưởng là "tái sốt" sau khi cúm đã bớt nhưng thực chất đang bị bội nhiễm nghiêm trọng. Nếu không phát hiện kịp thời, nhiễm khuẩn huyết có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong.

Đánh giá cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp phổ biến, đa số các trường hợp chỉ biểu hiện sốt, ho, đau họng, mệt mỏi và tự khỏi sau vài ngày, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm cũng lưu ý cúm A không hề "lành tính" như nhiều người nghĩ.

Khi chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách, bệnh có thể chuyển biến nhanh và gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mạn tính.

Một biến chứng ít được chú ý nhưng rất quan trọng là tổn thương tim mạch. Virus cúm có khả năng gây viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc làm nặng thêm các bệnh tim mạch sẵn có như tăng huyết áp, suy tim và bệnh mạch vành.

"Ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng tăng lên trong quá trình và sau khi mắc cúm A. Vì vậy, những bệnh nhân này cần được theo dõi sát khi xuất hiện các dấu hiệu đau ngực, hồi hộp, mệt đột ngột hay khó thở", bác sĩ Bảo cho biết thêm.

Cúm A còn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Một số trường hợp ghi nhận viêm não, viêm màng não hoặc hội chứng Guillain-Barré sau nhiễm cúm. Đây là những biến chứng nguy hiểm với các biểu hiện như thay đổi ý thức, co giật, đau đầu dữ dội hoặc yếu liệt chân tay. 

Mặc dù không phổ biến, nhưng khi xảy ra, các biến chứng thần kinh thường để lại hậu quả nặng nề nếu không được xử trí sớm.

Cúm A tăng nhanh tại Hà Nội

Cúm A tăng nhanh tại Hà Nội

Theo thông tin từ các bệnh viện tại Hà Nội, trong 3 - 4 tuần gần đây, các ca bệnh cúm A tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

Cúm A có nguy hiểm hơn cúm B?

cúm A Hô hấp suy tim viêm phổi biến chứng
