Cúm A tăng nhanh tại Hà Nội

Biến chứng nguy hiểm

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, bác sĩ của Khoa Khám bệnh cho hay, khoảng 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày bệnh viện khám ngoại trú cho hàng trăm ca và tiếp nhận điều trị nội trú hàng chục ca trẻ mắc cúm A.

Xu hướng khám và nhập viện tăng nhanh từ đầu tháng 11. Nếu trong tháng 10 có 517 ca nhiễm cúm đến khám, 120 bệnh nhi nhập viện thì riêng 2 tuần đầu tháng 11 đã có 748 ca, nhập viện 142 ca.

Khoảng 1 tháng nay, số ca mắc cúm A tăng nhanh, đa phần là trẻ nhỏ ẢNH: PHẠM THẢO

Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, với bệnh nhi cúm A, viêm phổi là một trong những biến chứng thường gặp nhất, có thể do virus cúm gây ra hoặc do bội nhiễm vi khuẩn. Bệnh có thể dẫn tới suy hô hấp với biểu hiện khó thở, thở nhanh, tím tái, đòi hỏi phải được cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, bệnh nhi cúm A cũng thường gặp biến chứng viêm phế quản, viêm thanh khí phế quản. Các biến chứng này làm trầm trọng thêm tình trạng của đường hô hấp. Bệnh nhi cúm A cũng có nguy cơ các biến chứng khác: viêm tai giữa, viêm xoang; các biểu hiện trên đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn trớ.

Dù ít gặp, nhưng viêm cơ tim, viêm não cũng có nguy cơ khi nhiễm cúm A...

Để nhận biết các dấu hiệu cúm trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khám khi có các dấu hiệu: sốt cao, sốt liên tục kéo dài không đáp ứng với hạ sốt, thở nhanh, da môi tái, đau ngực, bỏ bú, nôn liên tục, co giật, li bì.

Bác sĩ ơi: Nên làm gì khi phát hiện những triệu chứng cúm A?

"Không nên tự xét nghiệm cúm A vì kỹ thuật lấy mẫu của người nhà có thể không đúng dẫn đến sai kết quả và có thể gây tổn thương đường thở của trẻ. Các gia đình cũng không nên tự mua các sản phẩm tăng cường miễn dịch cho trẻ sử dụng vì việc sử dụng các thuốc và các sản phẩm tăng cường miễn dịch cần có chỉ định hoặc tư vấn của nhân viên y tế và những người có chuyên môn", bác sĩ của Khoa Khám bệnh lưu ý.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A cũng tăng nhanh, đa phần là trẻ em. Trong đó, có bệnh nhi 16 tháng tuổi (Hà Nội), được chẩn đoán cúm A, nhập viện do viêm phế quản, phổi bội nhiễm.

Trước nhập viện 3 ngày, bé sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan nhiều, sau đó xuất hiện khò khè, ho có đờm đặc. Hình ảnh X-quang phổi lúc nhập viện có tổn thương phế quản, phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt. Rất may, bé đã được phát hiện và xử trí kịp thời, tránh các diễn tiến nguy hiểm.

Trường hợp khác là bé gái 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C. Kết quả xét nghiệm xác định bé mắc cúm A. Gia đình bệnh nhi cho biết trẻ ho nhiều, nôn nhiều (hơn 10 lần/ngày), không ăn uống được. Ngoài ra, trẻ có biểu hiện đau mỏi xương khớp toàn thân và đau đầu nhiều. Bệnh nhi sau đó đã được điều trị theo đúng phác đồ, đồng thời được hỗ trợ giảm đau, chống nôn, bù nước điện giải và theo dõi sát.

Cúm A không "lành tính"

ThS-BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) cho biết, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng.

Nhiễm cúm A gây bệnh nặng ở người có bệnh mạn tính ẢNH: VÂN ANH

Đáng chú ý, theo bác sĩ Dũng, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Do đó, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình.

Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các kháng sinh. Cần đưa trẻ đến khám kịp thời để được điều trị đúng, hạn chế các biến chứng nặng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Truyền nhiễm T.Ư cho thấy, nhiều bệnh nhân người lớn nhiễm cúm A nhập viện do bệnh nặng, hầu hết có bệnh mạn tính: đái tháo đường, tim mạch.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, từ tháng 10 đến nay, Đơn nguyên Truyền nhiễm đã tiếp nhận nội trú 184 bệnh nhân cúm A, gần bằng một nửa số ca của cả năm (riêng trong tuần gần đây có 30 bệnh nhân cúm A mới).

Lưu ý về cúm A, TS-BS Dương Quốc Bảo (Bệnh viện đa khoa Đống Đa) chỉ ra, cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp phổ biến, xuất hiện quanh năm và thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa. Đa số các trường hợp chỉ biểu hiện sốt, ho, đau họng, mệt mỏi và tự khỏi sau vài ngày.

Tuy nhiên, cúm A không hề "lành tính" như nhiều người nghĩ. Khi chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách, bệnh có thể chuyển biến nhanh và gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mạn tính.

Trong đó, một biến chứng ít được chú ý là tổn thương tim mạch. Virus cúm có khả năng gây viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc làm nặng thêm các bệnh tim mạch sẵn có như tăng huyết áp, suy tim và bệnh mạch vành.

Ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng tăng lên trong quá trình và sau khi mắc cúm A. Vì vậy, các bệnh nhân này cần được theo dõi sát khi xuất hiện các dấu hiệu đau ngực, hồi hộp, mệt đột ngột hay khó thở.