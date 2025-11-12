Trường học tạm đóng cửa vì hơn 160 học sinh nhiễm cúm A

Ngày 12.11, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang phải đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để điều trị cúm A và khử khuẩn trường học.

Ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dịch cúm A xuất hiện khoảng 10 ngày trước, khi một vài học sinh bị nhiễm cúm. Do học sinh ở nội trú nên dịch lây lan rất nhanh, đến ngày 10.11 có hơn 160 học sinh và 2 giáo viên bị cúm khiến nhà trường phải quyết định cho học sinh nghỉ học. Trường hiện có 12 lớp với 338 học sinh.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông dọn dẹp, khử trùng các vật dụng trong trường ẢNH: BÁ HẬU

Ông Thiệp cũng cho hay, ông cũng bị nhiễm cúm A. Đến nay, một số học sinh đã hết các triệu chứng, nhưng lại phát sinh các trường hợp mới. Rất rất may là chưa có trường hợp nào chuyển bệnh nặng.

Trong thời gian tạm đóng cửa, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông phun tiêu độc khử trùng, thu dọn vệ sinh trường lớp. Dự kiến chiều 13.11, trường sẽ thông báo về thời gian học sinh trở lại lớp.

Dịch cúm A đang bùng phát tại Nghệ An. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mỗi ngày ghi nhận khoảng 120 - 140 trẻ đến khám cúm A. Bệnh nhi được sàng lọc và trường hợp nhẹ được về nhà và dùng thuốc theo đơn bác sĩ.

Ông Nguyễn Trọng Di, Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An), cho biết đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cúm A tại địa bàn và chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng nặng. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, Trung tâm đã hướng dẫn công tác tiêu độc khử khuẩn, vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe của các trường hợp bị nhiễm cúm để tư vấn, hỗ trợ.