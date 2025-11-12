Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trường học tạm đóng cửa vì hơn 160 học sinh nhiễm cúm A

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/11/2025 08:14 GMT+7

Một trường học ở Nghệ An phải tạm thời đóng cửa để khử khuẩn vì có hơn 160 học sinh bị nhiễm cúm A.

Ngày 12.11, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang phải đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để điều trị cúm A và khử khuẩn trường học.

Ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dịch cúm A xuất hiện khoảng 10 ngày trước, khi một vài học sinh bị nhiễm cúm. Do học sinh ở nội trú nên dịch lây lan rất nhanh, đến ngày 10.11 có hơn 160 học sinh và 2 giáo viên bị cúm khiến nhà trường phải quyết định cho học sinh nghỉ học. Trường hiện có 12 lớp với 338 học sinh.

Trường học tạm đóng cửa vì hơn 160 học sinh nhiễm cúm A- Ảnh 1.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông dọn dẹp, khử trùng các vật dụng trong trường

ẢNH: BÁ HẬU

Ông Thiệp cũng cho hay, ông cũng bị nhiễm cúm A. Đến nay, một số học sinh đã hết các triệu chứng, nhưng lại phát sinh các trường hợp mới. Rất rất may là chưa có trường hợp nào chuyển bệnh nặng. 

Trong thời gian tạm đóng cửa, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông phun tiêu độc khử trùng, thu dọn vệ sinh trường lớp. Dự kiến chiều 13.11, trường sẽ thông báo về thời gian học sinh trở lại lớp.

Dịch cúm A đang bùng phát tại Nghệ An. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mỗi ngày ghi nhận khoảng 120 - 140 trẻ đến khám cúm A. Bệnh nhi được sàng lọc và trường hợp nhẹ được về nhà và dùng thuốc theo đơn bác sĩ.

Ông Nguyễn Trọng Di, Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An), cho biết đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cúm A tại địa bàn và chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng nặng. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, Trung tâm đã hướng dẫn công tác tiêu độc khử khuẩn, vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe của các trường hợp bị nhiễm cúm để tư vấn, hỗ trợ.

Tin liên quan

Ngăn ngừa biến chứng do cúm A trên trẻ nhỏ

Ngăn ngừa biến chứng do cúm A trên trẻ nhỏ

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công bé trai 7 tháng tuổi bị suy hô hấp cấp tiến triển do biến chứng cúm A.

Khám phá thêm chủ đề

cúm A học sinh nghỉ học Khử trùng Lây lan Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận