Ông Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11.11, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, dự và chủ trì hội nghị.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

ẢNH: K.H

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trước năm 2016, ông Thận là Trưởng phòng TN-MT, Phó chủ tịch UBND H.Quỳnh Phụ, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ).

Tháng 3.2016, ông Thận giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình; tháng 7.2019, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Năm 2020, ông Thận được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; năm 2024 là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Từ ngày 1.7.2025, sau khi sáp nhập Hưng Yên và Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên, ông Thận giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.