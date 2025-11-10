Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/11/2025 16:00 GMT+7

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 10.11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung

ẢNH: TRỌNG PHÚ

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ vui mừng khi được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí, đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô, gắn với thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không phải người địa phương", ông Ngọc nói.

Trước đó, ngày 4.11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, về công tác tại Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay bà Bùi Thị Minh Hoài. Bà Hoài trước đó được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đến ngày 5.11, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hiện nay gồm: Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và 3 Phó bí thư là ông Nguyễn Đức Trung; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Sau khi HĐND cấp tỉnh quyết định, Thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21.3.1974; quê quán: Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh.

Về quá trình công tác, từ tháng 3.2008 - đến tháng 1.2019, ông Nguyễn Đức Trung lần lượt giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ KH-ĐT cũ).

Tháng 1.2019 - tháng 2.2020, ông Trung là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ. Từ tháng 3.2020 - tháng 11.2024, ông Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11.2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 10.2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX tiếp tục bầu ông Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Hà Nội- Ảnh 2.

