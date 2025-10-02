Ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2.10, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Tham dự đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 500 đại biểu, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự ẢNH: K.H

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả. Kinh tế, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng; văn hóa - xã hội có nhiều thành tựu mới; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX ẢNH: K.H

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định 5 quan điểm phát triển, 39 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 10 chỉ tiêu về kinh tế, khoa học - công nghệ, 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đột phá để phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, biểu dương những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua: tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8,3%, thu ngân sách đạt 26 ngàn tỉ đồng, thu hút đầu tư FDI hơn 4,8 tỉ USD từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn; giáo dục, y tế giữ vị trí dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: K.H

Tuy nhiên, theo ông Phan Đình Trạc, GRDP bình quân đầu người của Nghệ An vẫn còn thấp, doanh nghiệp nhỏ, thiếu dự án động lực, giảm nghèo chưa bền vững, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế về tư duy đổi mới và năng lực hành động.

Ông Phan Đình Trạc đề xuất 3 định hướng lớn cho Nghệ An. Một là, khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới tư duy và hành động, tạo sức bật mới, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư và nhân tài.

Hai là, coi cán bộ là nhân tố quyết định, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ba là, chú trọng quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Trưởng ban Nội chính T.Ư cũng đề nghị đại hội cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới tư duy và hành động, mạnh dạn thoát khỏi quán tính cũ để tạo sức bật mới cho Nghệ An; đồng thời xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng.

Yếu tố quyết định để biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực chính là con người gắn với tổ chức bộ máy, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Đức Trung (51 tuổi, quê Thanh Hóa), Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các ông, bà: Hoàng Nghĩa Hiếu, Võ Thị Minh Sinh, Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy.