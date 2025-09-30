Đồng Tháp phát huy ‘dân vận khéo’, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Một góc đô thị Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: BẮC BÌNH

Kinh tế khởi sắc nhờ đồng thuận

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng Tháp đề ra 23 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, kết quả có 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) 5 năm đạt 5,51%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách tăng đều, bình quân 2,25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét: tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm còn 34,8%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,1%, thương mại - dịch vụ đạt 34,5%. Điều đó cho thấy cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch đúng hướng, tạo đà cho sự phát triển vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Trong phát triển nông nghiệp, Đồng Tháp có nhiều hợp tác xã kiểu mới ra đời từ sự đồng thuận của nông dân, góp phần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị. Điển hình như Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, nay nông dân mạnh dạn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đưa trái xoài xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Thành công này đến từ việc vận động khéo léo của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của nông dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất.

Hội quán mô hình 'dân vận khéo' thành công của Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, thông qua mô hình 'Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới', người dân nhiều xã, phường đã tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp ngày công lao động, kinh phí cùng Nhà nước xây dựng cầu đường nông thôn, trường học… Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, góp phần giúp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024.

Ở lĩnh vực xã hội, mô hình 'Dân vận khéo trong giảm nghèo bền vững' được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Các đoàn thể đã vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, công tác dân vận còn gắn với các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Người dân nói không với rác thải nhựa; Xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn… Các phong trào này được triển khai đã nhận sự đồng thuận cao của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn và nâng cao ý thức cộng đồng.

Các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Tháp chung tay thực hiện xóa nhà tạm ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo thống kê, Đồng Tháp hiện có 1.091 mô hình dân vận khéo đang hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình gắn với nông thôn mới, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh… tạo nền tảng để tỉnh giữ vững an ninh - quốc phòng, ổn định xã hội.

Đặc biệt, hệ thống hội quán phát triển nhanh chóng, từ vài chục hội quán ban đầu nay đã tăng lên 152, gấp 1,36 lần so với năm 2020. Hội quán trở thành không gian cộng đồng độc đáo: nông dân bàn chuyện sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết tiêu thụ, thậm chí hiến kế cho chính quyền. Từ đó, tinh thần 'tự lực - tự quản - hợp tác' lan rộng, củng cố khối đoàn kết trong dân. Một điểm nhấn quan trọng ở Đồng Tháp là việc đưa công tác dân vận vào cải cách hành chính. Tỉnh đã triển khai mô hình 'Ngày thứ Sáu nghe dân nói', 'Ngày thứ Bảy vì dân', trong đó lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Nhiều vướng mắc trong thủ tục đất đai, đầu tư, sản xuất - kinh doanh đã được tháo gỡ kịp thời, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cách làm này vừa thể hiện tinh thần dân vận khéo, vừa thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần cải thiện chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và PAPI (hiệu quả quản trị công) của Đồng Tháp luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Vào tháng 10.2024, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao giải thưởng 'Dân vận khéo' tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1 - năm 2024 cho 9 các tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương 'Dân vận khéo' từ địa bàn dân cư. Đây là sự khẳng định về vai trò quan trọng của công tác dân vận trong công tác xây dựng Đảng và quá trình phát triển của tỉnh.

Dân vận khéo để đồng lòng đưa Đồng Tháp phát triển

Tại buổi lễ trao giải thưởng 'Dân vận khéo' năm 2024, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết tỉnh xác định công tác dân vận là 'đi trước mở đường' cho tất cả nhiệm vụ liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác này góp phần tạo sự thông suốt, tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là những 'nút thắt', 'điểm nghẽn' để khơi thông được sức mạnh của dân, tạo được sự đồng bộ trong dân để cùng nhau chung sức đồng lòng đưa tỉnh Đồng Tháp phát triển.

Lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nước cho người dân các tỉnh qua địa bàn vào các dịp lễ, tết tạo tình cảm và hình ảnh tốt đẹp cho người dân về sự nghĩa tình của người dân Đồng Tháp ẢNH: CTV

Có thể khẳng định, công tác dân vận khéo đã trở thành 'chìa khóa' để Đồng Tháp mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào 'Dân vận khéo' đã và đang khẳng định sức sống mạnh mẽ, lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống. Đó là niềm tin, là sức mạnh nội lực để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tỉnh sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức dân vận, gắn chặt với chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ẢNH: CTV

Với truyền thống đoàn kết, sự năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đồng Tháp hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.