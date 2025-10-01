Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 1.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc, với chủ đề "Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: PHÚC NGƯ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 240.000 đảng viên tỉnh Ninh Bình tham dự đại hội.

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Trương Quốc Huy vừa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ban Tổ chức T.Ư cũng đã công bố các quyết định về việc chỉ định 4 người giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm các ông, bà: Đinh Thị Lụa, Phạm Quang Ngọc, Mai Văn Tuất và Lê Quốc Chỉnh; đồng thời, công bố chỉ định Ban Chấp hành gồm 100 người, Ban Thường vụ gồm 25 người.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới người dân và chính quyền tỉnh Ninh Bình vừa chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra.

Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đã cơ bản tự cân đối được thu - chi ngân sách.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế trong thời kỳ mới, ông Lê Minh Hưng đề nghị Đảng bộ tỉnh Ninh Bình giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ cốt lõi, then chốt của then chốt.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, là cấp chính quyền gần dân, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của người dân, tập trung thực hiện chức năng chính quyền kiến tạo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 500 đại biểu chính thức ẢNH: PHÚC NGƯ

Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, để không bị mất cán bộ như thời gian vừa qua…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Xuân Phong cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho ông giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phong trân trọng gửi lời cảm ơn ông Trương Quốc Huy trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã tận tâm, tận lực để lãnh đạo, chỉ đạo giúp tỉnh Ninh đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Ông Phong hứa trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ; có học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong:

NGUỒN: TỈNH ỦY NINH BÌNH



