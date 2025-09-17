Ông Nguyễn Hoài Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 17.9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền và công tác nhân sự.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ẢNH: TỈNH ỦY THANH HÓA

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hoài Anh trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:

