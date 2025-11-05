Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Sáng ngày 5.11, Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị, điều hành hội nghị.

Hội nghị Trung ương 14 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ẢNH: TTXVN

Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quốc hội khóa XV (tại kỳ họp 10) bầu theo quy định.

Tại hội nghị, Trung ương Đảng cũng bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Cùng đó, Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng.

Sau đó Trung ương và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.