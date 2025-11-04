Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Trường
04/11/2025 09:52 GMT+7

Bộ Chính trị quyết định phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng ngày 4.11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

Tham dự hội nghị, có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo các phòng, ban T.Ư.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1964; quê quán: Hưng Yên); trình độ thạc sĩ luật. Ông Ngọc là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII (từ ngày 16.8.2024), Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ ngày 23.1.2025), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Về quá trình công tác, năm 2009 - 2011, ông Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng công an H.Thanh Trì (cũ), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hà Nội.

Tới năm 2012, ông Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44). Hơn 1 năm sau, tháng 3.2013, ông Ngọc được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội (từ tháng 1.2014).

Từ năm 2016, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Từ tháng 8.2019, ông Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XIII của Đảng tháng 1.2021, ông Ngọc được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII; tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tới ngày 3.6.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng T.Ư Đảng.

Tháng 1.2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội- Ảnh 2.

 

