Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu khái quát một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết tỉnh này sau khi hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình (cũ) thì có quy mô diện tích trên 2.500 km2, dân số trên 3,2 triệu người. Việc hợp nhất đã tạo ra không gian phát triển lớn hơn, tăng cường kết nối hạ tầng, mở rộng dư địa để đầu tư, thu hút nguồn lực từ trong nước và quốc tế. Trên địa bàn hiện có 904 dự án đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ… với tổng vốn đăng ký đạt 16,2 tỉ USD.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn công tác thăm Nhà máy Nestlé Bông Sen (Khu công nghiệp Thăng Long II) ẢNH: TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, qua chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết anh em, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa tỉnh Hưng Yên và các địa phương của Cuba trên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, văn hóa - du lịch…

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thể hiện sự ấn tượng, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được thời gian qua, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của VN. Thông tin tình hình hiện tại về những khó khăn của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández trân trọng bày tỏ tình cảm sâu sắc trước sự ủng hộ của VN nói chung, nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng trong phát động phong trào vận động quyên góp để ủng hộ đoàn kết giúp đỡ nhân dân Cuba. Đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mối quan hệ anh em, bền chặt giữa 2 quốc gia.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của nước Cộng hòa Cuba và tỉnh Hưng Yên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, điều hành, quản lý nhà nước, quản trị bộ máy; phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Chiều 4.10, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Công ty Nestlé Bông Sen và Khu công nghiệp Thăng Long II (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Cuba, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández cho biết, dù gặp những khó khăn bởi chính sách bao vây, cấm vận song thời gian tới, Cuba sẽ mở rộng nhiều khu công nghiệp, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài với những cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn và kỳ vọng nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Sumitomo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại VN) sẽ tới tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư, tiến tới tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Cuba.