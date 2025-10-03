Doanh nghiệp TP.HCM muốn đầu tư năng lượng, lương thực tại Cuba

Bà Vilma Sánchez Sempé, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại với châu Á và châu Đại Dương (thuộc Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba), cho biết Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Cuba tại châu Á, là nhà đầu tư chủ chốt, tích cực trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, xây dựng, phát triển công nghệ, chế biến.

Trong năm 2025, một số doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với Cuba được thành lập trong các lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư trong các lĩnh vực truyền thông, viễn thông. Điển hình như Tập đoàn Thái Bình mong muốn áp dụng drone (thiết bị không người lái) trong khâu gieo hạt, bón phân và sản xuất lúa trên diện tích 1.000 ha ở Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez (thứ 2 từ trái qua) lắng nghe các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM ẢNH: C.T.V

Là doanh nghiệp có gần 30 năm đầu tư ở Cuba, ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Thái Bình, cho biết đến nay doanh nghiệp đã có 3 nhà máy ở Cuba với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD, doanh số xuất khẩu trên 100 triệu USD/năm. Tập đoàn này tiếp tục đầu tư một số dự án khác như chuỗi siêu thị, nhà máy sản xuất mì ăn liền, trồng lúa.

Một số doanh nghiệp khác cũng muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Cuba trong các lĩnh vực khác như năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, công nghệ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết thông qua cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào Cuba sẽ góp phần cùng với chính quyền và nhân dân TP.HCM xây dựng, bồi đắp, làm rạng rỡ hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba.

"Mong chính quyền Cuba tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp TP.HCM nói riêng có thêm cơ hội đầu tư phát triển", ông Dũng nói.

Các thành viên trong đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ẢNH: C.T.V

Sau khi lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Cuba, cho biết Cuba đã thông qua một loạt giải pháp khuyến khích đầu tư tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Cuba.

"Hiện Cuba có rất nhiều quỹ đất, doanh nghiệp Việt Nam có thể quan tâm nghiên cứu khai thác, không chỉ trồng lúa mà còn các cây lương thực và hoạt động nông nghiệp khác. Chúng tôi đang tích cực xem xét, bổ sung một loạt yêu cầu mới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp", Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định.

Lắp điện mặt trời các trường tiểu học ở Cuba Chiều 3.10, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cùng đoàn công tác làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM khẳng định, TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để củng cố và tăng cường tình hữu nghị với Cuba. Hồi tháng 7.2025, chương trình "Mặt trời không biên giới" được tổ chức, trong đó có dự án xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học ở Cuba. "Chúng tôi tin tưởng rằng ánh nắng mặt trời của phương nam Việt Nam sẽ hòa cùng nắng ấm Caribe, như dòng chảy tình cảm không biên giới, thắp sáng từng lớp học nhỏ bé tại đất nước Cuba thân yêu", ông Lợi chia sẻ.



