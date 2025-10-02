Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba

Trong cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. Trong đó, quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba; chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Việt Nam về đổi mới tư duy, cách làm trong quá trình phát triển kinh tế, phá thế bao vây cấm vận, mở cửa và hội nhập quốc tế; khẳng định cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đặc biệt là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và các thỏa thuận ký kết trong dịp chuyến thăm lần này, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giữa các bộ, ngành địa phương; đồng thời tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trước đó, cũng trong ngày 1.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã đồng chủ trì Phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Quốc hội hai nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy hợp tác, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương thông qua hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ xúc động trước mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa những nội dung mà lãnh đạo Quốc hội hai bên đã thống nhất. Ông khẳng định Cuba coi trọng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt tại Khu phát triển Mariel, nơi Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất.

Tại phiên họp, hai bên đã nghe báo cáo từ các cơ quan, bộ ngành về tình hình hợp tác, thảo luận biện pháp tháo gỡ khó khăn, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, y tế, công nghệ sinh học. Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, mở rộng hợp tác địa phương, cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Phiên họp kết thúc trong tinh thần hữu nghị, đoàn kết, khẳng định quyết tâm của cả hai Quốc hội trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Cuba phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.