Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, hội nhập quốc tế với Cuba

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt VN - Cuba

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và chương trình làm việc đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Quốc hội Cuba; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước VN và Cuba.

Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm của lãnh đạo VN mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên, để tương xứng với mối quan hệ đặc biệt VN - Cuba trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Chính phủ VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đóng góp vào ổn định và phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đạt được của VN trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez xúc động trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, đặc biệt là qua Chương trình "65 năm nghĩa tình VN - Cuba". Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Cuba luôn trân trọng sự đồng hành, ủng hộ thiết thực của VN trong những giai đoạn khó khăn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí theo dõi, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết, nhất là trong lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng, công nghệ sinh học và hợp tác tiềm năng khác. VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, hội nhập quốc tế; trong khi Cuba mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước từ VN để vượt qua khó khăn, hướng tới thành tựu mới.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và hai Quốc hội

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển"; nhất trí đánh giá sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt VN - Cuba thời gian qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thể hiện mối quan hệ "mẫu mực" giữa hai nước trong quan hệ quốc tế.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp được củng cố, tăng cường thông qua việc trao đổi thường xuyên và linh hoạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở nghị viện các cấp về tổ chức hoạt động của Quốc hội, xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực thi pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; tạo điều kiện và giám sát triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm đã thống nhất; đồng thời cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và hai Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, triển khai các quyết sách lớn của Đảng trong kỷ nguyên mới, chuẩn bị và triển khai hiệu quả Đại hội Đảng của VN và Cuba trong năm 2026. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện VN - Cuba.