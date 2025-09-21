Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao công nghiệp văn hóa tại V Fest

Đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today diễn ra tối 20.9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) do VTV tổ chức đã vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu khai mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today ẢNH: BTC

Trước hơn 20.000 khán giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính thêm lần nữa khẳng định vai trò của văn hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay: "Gần đây, trong các văn kiện của Đại hội Đảng đã xác định: văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của nhân dân và của dân tộc ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.

Tiết mục Còn gì đẹp hơn ẢNH: BTC

Cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo đúng đắn của Đảng ta, ngày nay, Nhà nước, Chính phủ đã xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng công nghiệp giải trí… Làm được như vậy, trước hết nhân dân sẽ được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại như là chúng ta đã hưởng thụ ngày hôm nay.

Bằng việc phát triển công nghiệp văn hóa, chúng ta vừa góp phần quốc tế hóa nền hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ra thế giới, vừa dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước chúng ta, để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vị lợi ích của quốc gia, dân tộc".

Sân khấu hoành tráng, rực rỡ của V Fest - Vietnam Today Ảnh: BTC

V Fest – Vietnam Today quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến ở đa dạng dòng nhạc: Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Vũ., RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Với hơn 30 tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc bởi một ê kíp chuyên nghiệp, chương trình đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhĩ, mãn nhãn, kết hợp hài hòa hai yếu tố "dân tộc" và "quốc tế". Đây được xem là "vĩ thanh" đẹp, khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh và là một minh chứng thuyết phục cho nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa - giải trí mang tầm quốc gia mà Đài Truyền hình Việt Nam đóng vai trò then chốt.

Chương trình được VTV ghi hình và phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 27.9 và 21 giờ 30 ngày 28.9 trên kênh VTV3 cùng nhiều kênh truyền hình và nền tảng thuộc hệ sinh thái VTV.