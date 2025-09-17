V Fest - Vietnam Today quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến ở đa dạng dòng nhạc: Hương Tràm, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs…

Mỗi nghệ sĩ sẽ trình diễn những tiết mục đẳng cấp cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu V Fest. Theo tiết lộ của ban tổ chức, sẽ có hơn 30 ca khúc đặc sắc được lựa chọn để gửi tặng khán giả.

Hương Tràm góp mặt ở đêm nhạc V Fest - Vietnam Today tối 20.9 ẢNH: VTV

Âm nhạc tại V Fest - Vietnam Today không chỉ mang tới những phút giây giải trí mà còn là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.

Vé tham dự đại nhạc hội V Fest - được Đài truyền hình Việt Nam gửi tặng tới đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của chuỗi sự kiện A80.

Trong đó, 5.000 vé được dành tặng khán giả thông qua hình thức đăng ký trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Concert sẽ được VTV ghi hình và phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 27.9 và 21 giờ 30 ngày 28.9 trên kênh VTV3, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên toàn bộ hệ sinh thái số.

Song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỉ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách và sự đồng hành trực tiếp của các nghệ sĩ tham gia chương trình V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert.