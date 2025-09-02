Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Đêm hội tụ của âm nhạc và niềm tự hào dân tộc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/09/2025 21:55 GMT+7

Khởi động từ TP.HCM ngày 19.8, hành trình 'Tự hào Việt Nam' do T.Ư Đoàn phát động không chỉ là chuỗi đêm nhạc mà là hành trình ký ức và khát vọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ.

Tối 2.9, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), đêm nhạc "Tự hào Việt Nam" đã khép lại hành trình xuyên Việt đầy cảm xúc, hòa chung không khí trọng đại của Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam.

Sự kiện do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với UBND TP.Hà Nội và Sở VH-TT Hà Nội tổ chức, thu hút hơn 10.000 khán giả cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đêm hội tự hào Việt Nam kết nối giới trẻ với âm nhạc và lịch sử - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình

ẢNH: PHAN LINH

Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai

Khởi động từ TP.HCM ngày 19.8, "Tự hào Việt Nam" không chỉ là chuỗi đêm nhạc mà là hành trình ký ức và khát vọng. Đi qua 8 tỉnh, thành phố như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ…, chuyến xe mang âm nhạc và câu chuyện lịch sử đến với cộng đồng, tri ân những nhân chứng sống, thăm các di tích, sẻ chia với bà con vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. 

Mỗi điểm dừng là một bài học trực quan về lòng yêu nước, là nơi âm nhạc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Đêm hội tự hào Việt Nam kết nối giới trẻ với âm nhạc và lịch sử - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ biểu diễn bài hát Nhà tôi có một lá cờ tại chương trình

ẢNH: PHAN LINH

Tại điểm đến cuối cùng, Hà Nội đã trở thành "trái tim hội tụ" khi âm nhạc, lịch sử và niềm tự hào dân tộc hòa quyện. Chương trình được dàn dựng công phu với phần lễ trang nghiêm và phần hội gồm 3 chương nghệ thuật: Trang lịch sử hào hùng, Vẻ vang tiếp nốiÂm vang Việt Nam.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng trải dài nhiều thế hệ: NSND Thanh Hoa, NSND Bạch Tuyết, Phương Thanh, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng bé Winnie, Trúc Nhân, Isaac, Suboi, Phương Mỹ Chi, Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Muộii, Haley… Đặc biệt, nhóm DTAP đảm nhận vai trò kết nối xuyên suốt, hòa quyện chất liệu dân gian và hơi thở hiện đại.

Đêm hội tự hào Việt Nam kết nối giới trẻ với âm nhạc và lịch sử - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại chương trình

ẢNH: PHAN LINH

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ xúc động về ý nghĩa chương trình. NSND Thanh Hoa đánh giá ca khúc Made in Vietnam đã "thổi hồn hiện đại vào chất liệu dân gian" để giới trẻ thêm tự hào về văn hóa dân tộc. NSND Bạch Tuyết bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối khát vọng đi xa của dân tộc. Những màn trình diễn sôi động của Phương Thanh hay hình ảnh gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng mang đến các sắc thái cảm xúc đa dạng cho đêm hội.

Đêm hội tự hào Việt Nam kết nối giới trẻ với âm nhạc và lịch sử - Ảnh 4.

10.000 khán giả đã đến hòa chung không khí tự hào của chương trình

ẢNH: PHAN LINH

Cao trào chương trình là khoảnh khắc toàn bộ nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả cùng đồng thanh hát vang, biến quảng trường thành biển người rực đỏ sao vàng. Âm nhạc trở thành "tiếng nói của dân tộc", khép lại hành trình trong tiếng reo hò, pháo hoa rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm.

Theo thống kê, Chiến dịch "Tự hào Việt Nam" đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ: MV Nhà tôi có treo một lá cờ và album Made in Vietnam đạt hàng trăm triệu lượt xem; trên TikTok có 185.832 bài đăng với 4,6 tỉ lượt xem; trên Facebook có 355.842 bài đăng với khoảng 5 tỉ lượt xem gắn hashtag #TuhaoVietNam.

Đêm hội tự hào Việt Nam kết nối giới trẻ với âm nhạc và lịch sử - Ảnh 5.

Chương trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến khán giả trẻ

ẢNH: PHAN LINH

Hành trình "Tự hào Việt Nam" đã chứng minh âm nhạc có thể vượt mọi khoảng cách để gắn kết dân tộc. Dù chuyến xe đã dừng lại, nhưng tinh thần tự hào và những giá trị của hành trình sẽ còn lan tỏa, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ biến niềm tự hào thành hành động, cùng dựng xây đất nước giàu mạnh, vững bước trong kỷ nguyên mới.

