Cuộc thi 'Tự hào Việt Nam' để lại dấu ấn sâu đậm

Ngày 28.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam theo hình thức trực tiếp.

Tham dự chương trình, có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến và anh Bùi Quang Huy trao giải nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Gần 5 triệu lượt thi "Tự hào Việt Nam"

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn trong tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân cả nước.

Cuộc thi đã thu hút gần 5 triệu lượt thi trên 2 nền tảng là website baocaovien.vn và ứng dụng Thanh niên Việt Nam, khẳng định sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Trang, cuộc thi diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi lòng tự hào dân tộc đang trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ cả nước đã và đang sôi nổi tổ chức hàng ngàn hoạt động ý nghĩa, thiết thực để thể hiện niềm tự hào Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Các hoạt động được tổ chức như lễ chào cờ, các hành trình đến với địa chỉ đỏ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng; các hoạt động sinh hoạt truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình thanh niên chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội thi Thành đoàn TP.HCM ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, Chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực với chủ đề "Tự hào Việt Nam" do T.Ư Đoàn tổ chức đã tạo được dấu ấn đậm nét và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

"Đến thời điểm này, đã có hàng trăm nghìn bạn trẻ thay hình nền hưởng ứng chiến dịch trên các nền tảng số, hơn 1 triệu bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội; các cấp bộ Đoàn đồng loạt phủ đỏ nơi ở, nơi làm việc, sinh hoạt, học tập bằng sắc cờ Tổ quốc. Từ khóa "Tự hào Việt Nam" đã đạt hơn 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội", chị Trang cho biết.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai rất tích cực Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", tới thăm hỏi, lắng nghe, ghi chép và tuyên truyền những ký ức đầy hào hùng của các nhân chứng lịch sử…

Tất cả những hành động đó khẳng định một cách mạnh mẽ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, nhất là trong dịp kỷ niệm trọng đại này.

Anh Nguyễn Minh Triết trao giải ba cho đội thi Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hãy biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh

Tại vòng chung kết, chị Trang biểu dương 5 đội tuyển xuất sắc đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ cả nước, đồng thời động viên các đội bình tĩnh, sáng tạo, tự tin để đạt kết quả cao nhất.

Đặc biệt, chị Trang nhấn mạnh thông điệp từ phần thi "Kỷ nguyên vươn mình", biểu tượng cho giai đoạn mới của đất nước: thời kỳ phát triển, hội nhập, thực hiện khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải khuyến khích cho Tỉnh đoàn Vĩnh Long ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Trang kêu gọi các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử và văn hóa dân tộc bằng hình thức đa dạng, sáng tạo, ứng dụng công nghệ để lịch sử trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với thanh thiếu nhi.

"Tôi mong muốn rằng, từ cuộc thi này, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một "sứ giả lịch sử", lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hãy biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh, thành động lực để ra sức học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực", chị Trang kỳ vọng.

Ban tổ chức cho biết, vòng chung kết toàn quốc có 5 đội xuất sắc nhất tham dự, gồm: Thành đoàn TP.HCM; Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh đoàn Vĩnh Long.

Vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức đối kháng trực tiếp sân khấu, 5 đội tuyển tranh tài qua 5 phần thi: Hào khí non sông, Giải mã lịch sử, Tự hào Việt Nam, Vững tin tiếp bước, Kỷ nguyên vươn mình.

Kết thúc vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội; 1 giải nhì được trao cho đội thi Thành đoàn TP.HCM. Ngoài ra, còn 1 giải ba; 2 giải khuyến khích và các giải cá nhân; giải cho các cơ sở đoàn. Giải cá nhân được trao cho thí sinh Nguyễn Quang Tuyến, Bí thư Chi đoàn cơ sở An ninh nhân dân - Công an tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức cũng trao giải cho các cơ sở Đoàn: 1 Đoàn cấp tỉnh có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất và 1 Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều nhất đều thuộc về Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Phần thưởng gồm bằng khen của T.Ư Đoàn và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.



